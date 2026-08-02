«المرور والدوريات» تنظّم حملة للتبرع بالدم في منطقة الظفرة

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة، وبالتعاون مع بنك الدم التابع لدائرة الصحة - أبوظبي، حملة للتبرع بالدم بمقر الإدارة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي.

وأكد العقيد سيف محمد نعيف العامري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة، أن الحملة تُجسِّد التزام شرطة أبوظبي بمسؤوليتها المجتمعية والإنسانية، وتعكس قيم التطوع والعطاء المتأصلة لدى منتسبيها، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في دعم بنوك الدم وتعزيز الجهود الصحية الرامية إلى توفير احتياجات المرضى والمصابين.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من منتسبي شرطة أبوظبي، الذين بادروا إلى التبرع بالدم، تجسيداً لقيم التكافل والتضامن المجتمعي، وإيماناً بأهمية الإسهام في دعم المنظومة الصحية وتلبية الاحتياجات العلاجية.