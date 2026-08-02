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علوم الدار

200 طالب يتخرجون في «أصدقاء الشرطة الصيفي»

طارق سيف يتوسط منتسبي البرنامج في صورة جماعية (وام)
3 أغسطس 2026 01:24

رأس الخيمة (وام)

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شهد العميد الدكتور طارق محمد بن سيف، مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حفل تخريج 200 طالب من منتسبي برنامج «أصدقاء الشرطة الصيفي 2026»، والذي أقيم في مجمع زايد التعليمي بعوافي، بحضور مديري العموم ونوابهم، وعدد من كبار الضباط، إلى جانب أولياء أمور الطلبة الخريجين.
وأكد العميد الدكتور طارق محمد بن سيف، أن النجاحات المتواصلة التي يحقّقها البرنامج، والاهتمام الواسع الذي يحظى به من قِبل الأهالي وأولياء الأمور على مدار السنوات الماضية، يُشكّل دافعاً قوياً للمُضي قُدماً في تنظيمه لتقديم محتوى شامل ومتنوع يغطي الجوانب التثقيفية والترفيهية والرياضية والعسكرية والتعليمية.
وأوضح المقدم سالم عبد الرحمن السامان، المشرف العام على البرنامج ورئيس قسم العلاقات العامة، الأهمية البالغة للأنشطة المتنوعة التي تلقّاها الطلبة المنتسبون في بناء شخصياتهم، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتنمية حسهم الوطني. 
ولفت إلى أن البرنامج تضمّن حزمة من الفعاليات التي شملت التوعية في مجالات السلامة المرورية، والتحذير من مخاطر المخدرات، وترسيخ أُسس «السنع» الإماراتي، فضلاً عن مواكبة التطورات التقنية، عبر تقديم محاضرات متخصّصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

أصدقاء الشرطة
برنامج أصدقاء الشرطة
الإمارات
رأس الخيمة
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