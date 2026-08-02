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علوم الدار

«الجاهزية والمرونة» تستعرض جهود «الاستجابة»

مقر القيادة العامة لشرطة الشارقة - أرشيفية
3 أغسطس 2026 01:24

الشارقة (وام)

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نفّذت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلةً بإدارة الجاهزية والمرونة، برنامجاً معرفياً متخصّصاً في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي والأندية الرياضية في الإمارة، في إطار مبادراتها الرامية إلى تعزيز التكامل المؤسّسي مع الشركاء، وتوحيد الجهود للارتقاء بمنظومة العمل المؤسّسي، والاستفادة المُثلى من القدرات والإمكانات المتاحة على مستوى إمارة الشارقة.
وأكد العقيد محمد ماجد غبار الشامسي، مدير إدارة الجاهزية والمرونة، أن البرنامج يجسّد توجُّه القيادة العامة لشرطة الشارقة نحو ترسيخ نهج استباقي قائم على المعرفة والتخطيط المشترك والشراكة الفاعلة، بما يسهم في رفع مستويات الجاهزية، وتعزيز كفاءة التنسيق والاستجابة في التعامل مع مختلف حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
ويتناول البرنامج مفاهيم منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث، والأُطر التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بها، إلى جانب استعراض عدد من قصص النجاح والتجارب العملية في إدارة الأحداث الطارئة، بما يُسهم في نقل المعرفة وتحويلها إلى ممارسات مؤسّسية قابلة للتطبيق في مختلف القطاعات، ويرفع مستوى الجاهزية والاستعداد، ويُسهم في استدامة منظومة الأمن والسلامة في إمارة الشارقة.

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