"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد «الوطني للأرصاد» عبر منصة «إكس» أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 25.9 درجة مئوية على الفرفار (الفجيرة) الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، مع تكون السحب الركامية على بعض المناطق الداخلية والشرقية والجنوبية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية.