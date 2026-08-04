الأربعاء 5 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«صحة» تنقذ حياة رضيعة في حالة حرجة

طوارئ الأطفال في مدينة خليفة الطبية (من المصدر)
5 أغسطس 2026 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، نجاح فريقها الطبي في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لـ«صحة» في التعامل مع حالة طبية طارئة مهدِّدة لحياة طفلة رضيعة تبلغ من العمر تسعة أشهر، حيث تمكّن الأطباء من تشخيص حالتها بسرعة، وبدء علاجها بعد اكتشاف ارتفاع حاد وخطير في عدد كريات الدم البيضاء. 
وقد وصلت الطفلة إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لـ«صحة» وهي تعاني شحوباً شديداً، لتُظهر الفحوص العاجلة إصابتها بحالة طبية نادرة وخطيرة استدعت تدخلاً طبياً فورياً لتجنّب وقوع مضاعفات صحية جسيمة. 
وبعد تبيُّن مدى خطورة الحالة، تعاون اختصاصيون من أقسام طوارئ الأطفال ووحدة العناية المركزة للأطفال وطب كُلَى الأطفال وأورام الأطفال إلى العمل لتقييم الحالة، وضمان استقرار وضعها الصحي. وأسهم هذا التكامل بين مختلف التخصصات في تشخيص الحالة على نحو سريع، ووضع خطة علاجية والبدء بتنفيذها في اليوم نفسه من دخولها إلى المستشفى.

 

تعاون الفرق الطبية

أخبار ذات صلة
11 ألف مريض سرطان محرومون من الرعاية في غزة
1000 هجوم على مرافق غزة الصحية

قال الدكتور محمد النعيمي، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لـ«صحة»: «وصلت المريضة إلى المستشفى، وهي في حالة حرجة للغاية مع ارتفاع شديد في عدد كريات الدم البيضاء، ممّا استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً. وبفضل التعاون الوثيق بين فرقنا الطبية متعدّدة التخصصات، تمكّنا من تأكيد التشخيص وبدء العلاج في اليوم نفسه. وقد استجابت المريضة للعلاج بشكل جيد، وتواصل حالياً تلقّي العلاج الكيميائي مع تحسّن حالتها الصحية وفق البروتوكول العلاجي المعتمد». تعكس هذه الحالة كفاءة منظومة الرعاية المتكاملة، ومتعددة التخصصات التي توفرها شبكة «صحة» في مدينة الشيخ خليفة الطبية.

بيورهيلث
الشرق الأوسط
الرعاية الصحية
مدينة الشيخ خليفة الطبية
صحة
آخر الأخبار
عبدالله بالعلاء متحدثاً خلال ندوة بمناسبة الذكرى الـ 50 لليوم الوطني للمياه وأسبوع المياه في اليابان (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: آثار تغير المناخ تظهر في التحديات المرتبطة بالمياه
5 أغسطس 2026
مبانٍ مدمرة في قرية لبنانية على طول الحدود الإسرائيلية مع لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتراجع عن موقفها بشأن ترسيم الحدود البرية مع لبنان
5 أغسطس 2026
الصواريخ المضبوطة (من المصدر)
الأخبار العالمية
لبنان يعلن ضبط صواريخ «غراد» مهربة من سوريا
5 أغسطس 2026
مآو مؤقتة لنازحين سودانيين في دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الخماسية» تكثف مشاوراتها لدفع العملية السياسية في السودان
5 أغسطس 2026
سفن تجارية في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: اتفاق مرتقب مع إيران لفتح «هرمز»
5 أغسطس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©