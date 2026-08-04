«صحة» تنقذ حياة رضيعة في حالة حرجة

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت شركة «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، نجاح فريقها الطبي في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لـ«صحة» في التعامل مع حالة طبية طارئة مهدِّدة لحياة طفلة رضيعة تبلغ من العمر تسعة أشهر، حيث تمكّن الأطباء من تشخيص حالتها بسرعة، وبدء علاجها بعد اكتشاف ارتفاع حاد وخطير في عدد كريات الدم البيضاء.

وقد وصلت الطفلة إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لـ«صحة» وهي تعاني شحوباً شديداً، لتُظهر الفحوص العاجلة إصابتها بحالة طبية نادرة وخطيرة استدعت تدخلاً طبياً فورياً لتجنّب وقوع مضاعفات صحية جسيمة.

وبعد تبيُّن مدى خطورة الحالة، تعاون اختصاصيون من أقسام طوارئ الأطفال ووحدة العناية المركزة للأطفال وطب كُلَى الأطفال وأورام الأطفال إلى العمل لتقييم الحالة، وضمان استقرار وضعها الصحي. وأسهم هذا التكامل بين مختلف التخصصات في تشخيص الحالة على نحو سريع، ووضع خطة علاجية والبدء بتنفيذها في اليوم نفسه من دخولها إلى المستشفى.

تعاون الفرق الطبية

قال الدكتور محمد النعيمي، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لـ«صحة»: «وصلت المريضة إلى المستشفى، وهي في حالة حرجة للغاية مع ارتفاع شديد في عدد كريات الدم البيضاء، ممّا استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً. وبفضل التعاون الوثيق بين فرقنا الطبية متعدّدة التخصصات، تمكّنا من تأكيد التشخيص وبدء العلاج في اليوم نفسه. وقد استجابت المريضة للعلاج بشكل جيد، وتواصل حالياً تلقّي العلاج الكيميائي مع تحسّن حالتها الصحية وفق البروتوكول العلاجي المعتمد». تعكس هذه الحالة كفاءة منظومة الرعاية المتكاملة، ومتعددة التخصصات التي توفرها شبكة «صحة» في مدينة الشيخ خليفة الطبية.