تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن تمرين لقياس الجاهزية

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مساء اليوم الأربعاء، عن تنفيذ تمرين لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة بمدينة أبوظبي.

ونشرت، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تنفذ شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء تمريناً يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026 في تمام الساعة 5:00 مساءً بمدينة (أبوظبي) لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة"، مضيفة "لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة".