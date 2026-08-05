الأربعاء 5 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن تمرين لقياس الجاهزية

القيادة العامة لشرطة أبوظبي (من المصدر)
5 أغسطس 2026 17:18

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مساء اليوم الأربعاء، عن تنفيذ تمرين لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة بمدينة أبوظبي.

ونشرت، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تنفذ شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء تمريناً يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026 في تمام الساعة 5:00 مساءً بمدينة (أبوظبي) لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة"، مضيفة "لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة".

أخبار ذات صلة
افتتاح المرحلة الأولى من جناح الشيخة فاطمة للجراحة النسائية والتوليد في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية
بتوجيهات حمدان بن محمد.. بدء تنفيذ مشروع «إضاءات خور دبي» لتحويله إلى وجهة ليلية عالمية

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تمرين أمني
شرطة أبوظبي
أبوظبي
مدينة أبوظبي
الجاهزية
الإمارات
آخر الأخبار
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات اليوم
علوم الدار
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات اليوم
اليوم 17:04
تصاعد الدخان إثر غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان - أرشيفية
الأخبار العالمية
قتيل وإصابات بغارة إسرائيلية على لبنان
اليوم 18:52
«الشطرنج» يكشف عن «اليوبيل الذهبي» ويعزز طموحاته في أولمبياد 2028 بشراكات جديدة
الرياضة
«الشطرنج» يكشف عن «اليوبيل الذهبي» ويعزز طموحاته في أولمبياد 2028 بشراكات جديدة
اليوم 18:45
افتتاح المرحلة الأولى من جناح الشيخة فاطمة للجراحة النسائية والتوليد في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية
علوم الدار
افتتاح المرحلة الأولى من جناح الشيخة فاطمة للجراحة النسائية والتوليد في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية
اليوم 18:33
محمد اليماحي
الأخبار العالمية
رئيس البرلمان العربي يدعو إلى تحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة
اليوم 18:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©