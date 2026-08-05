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علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس وزراء كندا يبحثان هاتفياً تعزيز علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

رئيس الدولة ورئيس وزراء كندا يبحثان هاتفياً تعزيز علاقات التعاون والتطورات الإقليمية
5 أغسطس 2026 22:15

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، اليوم خلال اتصال هاتفي، مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم التنمية المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين.
وأشاد سموه ورئيس وزراء كندا، في هذا السياق، بنجاح اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي أنجزت في وقت قياسي، مما يؤكد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة للارتقاء بها إلى آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري.
كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، لما فيه مصلحة جميع شعوبها وتنميتها وازدهارها.

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مارك كارني
رئيس الوزراء الكندي
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رئيس وزراء كندا
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