بنوك تتيح شهادات المديونية وبراءة الذمة إلكترونياً

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أخطرت بنوك عاملة في الدولة عملاءها بإمكانية التقدم بطلب والحصول على عدد من الوثائق المعتمدة عبر الطلبات الذاتية للخدمات المصرفية، سواء عبر الإنترنت أو عبر الهاتف المتحرك.

وتشمل تلك الوثائق طلب شهادة المديونية، شهادة عدم المديونية، وخطاب براءة الذمة للقرض، وخطاب براءة الذمة للبطاقات الائتمانية، وشهادة الرصيد.

وأكدت البنوك في تعميمها للعملاء أنه يمكن الوصول الفوري إلى مجموعة من الخدمات الذاتية كحلول لإدارة الاحتياجات المصرفية.

فيما خفضت البنوك عبر الطلبات الذاتية للخدمات المصرفية من رسوم إصدار تلك الشهادات والتي كانت تراوح بين 100 إلى 150 درهماً لتصبح 52.5 درهماً فقط نتيجة لاختزال الإجراءات المتبعة وانخفاض التكاليف عند تقديم وإصدار تلك الشهادات.



صعوبات سابقة

وكان عملاء البنوك يواجهون في فترات سابقة بعض الصعوبات في الحصول على شهادات براءة الذمة الخاصة بالقروض والبطاقات الائتمانية، وشهادة المديونية أو عدم المديونية، ووقتها أكد مصرف الإمارات المركزي أن البنوك العاملة بالدولة ملزمة بإصدار براءة ذمة للعملاء الذين يطلبونها خلال فترة لا تتجاوز مدتها 7 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

ويعد خطاب المديونية الذي تصدره البنوك لعملائها، مستنداً رسمياً يسرد ويؤكد التزامات العميل المالية الحالية مثل القروض وبطاقات الائتمان مع البنك، حيث يعد صالحاً لمدة 15 يوماً، في حين يؤكد خطاب عدم مديونية أنه ليس لدى العميل أي التزامات مع البنك. وعادة يحتاج عميل البنك إلى خطاب مديونية أو عدم مديونية لعدد من الأسباب، مثل الرغبة في الحصول على قرض، أو التقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان جديدة، فيطلب البنك هذه الخطابات، كما يمكن أن ينتقل عميل البنك إلى دولة أخرى من الإمارات، حيث قد تحتاج سلطات الهجرة إلى الاطلاع على تلك المستندات الخاصة بالمديونية، إلى جانب شهادة الرصيد التي تمثل وثيقة رسمية صادرة عن البنك توضح مقدار الأموال الموجودة في حساب العميل حتى تاريخه، كما وتتضمن رقم الحساب المصرفي ورقم الحساب الدولي، حيث يحتاج العملاء إلى هذه الشهادة عند التقدم للحصول على تأشيرة أو تعليم جامعي أو عند احتياجهم إلى إثبات أن لديهم أموالاً كافية في الحساب البنكي في وقت آخر.

أما خطاب براءة الذمة، فهو مستند قانوني صادر عن البنك يفيد بأن العميل قد سدد جميع المستحقات غير المسددة لدى البنك فيما يتعلق بالقرض أو البطاقة المصرفية.



الاستجابة للطلب

وأفادت بنوك «الاتحاد» بأنه بعد تقديم طلب إصدار خطاب المديونية أو عدم المديونية عبر القنوات الرقمية، سيقوم أحد مندوبي البنك بالتواصل مع صاحب الطلب خلال مدة 24 ساعة، وبعد الاستجابة للطلب المقدم سيتلقى عميل البنك رسالة نصية قصيرة على رقم هاتفه المتحرك المسجل لدى البنك بمجرد أن يصبح الخطاب جاهزاً للتسلم، وفي حال أراد العميل تسلم الخطاب من الفرع، فيجب أن يصطحب معه الهوية الإماراتية أو جواز السفر للتحقق من هويته.

وأكدت البنوك أن التقدم بطلب للحصول على خطاب براءة ذمة للبطاقات الائتمانية يكون بعد 45 يوماً من إلغاء البطاقة أو دفع جميع المستحقات المستحقة، وبالنسبة للقروض، يمكن التقدم بطلب براءة الذمة بمجرد تسوية مبلغ القرض المستحق وإغلاق حساب القرض الذي يتم تلقائياً بعد 15 يوماً من استحقاق القرض، أي بعد انتهاء مدة القرض ودفع جميع المستحقات المستحقة بالكامل، موضحة أن الفرق بين خطاب براءة الذمة وخطاب عدم المديونية، يكمن في أنه يتم إصدار خطاب براءة ذمة لتبرئة العميل من مديونية واحدة إذا كانت لديه التزامات متعددة مع البنك، حيث يمكن طلب خطابات براءة الذمة أثناء سداد كل الالتزامات، في حين يوضح خطاب عدم المديونية عدم وجود أي التزامات على الإطلاق مع البنك.