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اقتصاد

جلسات وورش عمل في اليوم التحضيري لـ«أسواق الطاقة» بالفجيرة

جلسات وورش عمل في اليوم التحضيري لـ«أسواق الطاقة» بالفجيرة
11 أكتوبر 2023 01:40

الفجيرة (وام)

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شهد الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة ميناء الفجيرة، فعاليات اليوم التحضيري للدورة الحادية عشرة من منتدى أسواق الطاقة الذي ينظمه ميناء الفجيرة في الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر الجاري في فندق نوفوتيل الفجيرة. 
وحضر الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي جانباً من فعاليات اليوم التحضيري للمنتدى الذي ينطلق رسمياً اليوم الأربعاء، حيث شهد اليوم الأول عدداً من الفعاليات والجلسات وورش العمل.
وألقى هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، كلمة توقع خلالها ارتفاع الطلب العالمي على النفط بنسبة 15% ليصل إلى 116 مليون برميل يومياً على مدى العقدين المقبلين، وهو ما يزيد بمقدار 6 ملايين برميل يومياً عما توقعته أوبك قبل 12 شهراً. 
واستعرض الغيص ملخصاً لأحدث تقارير المنظمة لآفاق النفط العالمية 2023، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة الأولية من نحو 291 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً في عام 2022 إلى ما يقرب من 359 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً في عام 2045، أي بزيادة قدرها 68.3 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً، أو 23% خلال مدّة التوقعات، موضحاً أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو تدريجياً من المعدلات القصيرة الأجل المرتفعة نسبياً إلى زيادات أكثر تواضعاً على المدى الطويل، وذلك تماشياً مع اعتدال النمو السكاني والاقتصادي. 
وأضاف أمين عام منظمة «أوبك»: يبلغ إجمالي متطلبات الاستثمار في قطاع النفط حتى عام 2045 نحو 14 تريليون دولار، أو نحو 610 مليارات دولار في المتوسط سنوياً - ومن المهم أن يتم تحقيق ذلك لأنه مفيد للمنتجين والمستهلكين على السواء.
وتشهد النسخة الحالية مشاركة وحضور أكثر من 300 من القادة، وكبار المسؤولين، والمدراء التنفيذيين في كبريات شركات الطاقة والمعنيين من حول العالم، فيما تتضمن الفعاليات 20 جلسة وورشة عمل متخصصة في قطاع الطاقة، وينصب تركيز المنتدى هذا العام على استكشاف تأثير سياسات أمن الطاقة على أسواق الطاقة الدولية في شرق السويس (من الشرق الأوسط إلى آسيا)، بالنظر إلى أهمية ضمان الوصول الآمن لإمدادات الطاقة، وعدد من الموضوعات والقضايا والآراء المرتبطة بمستقبل قطاع الطاقة حول العالم.

الفجيرة
أسواق الطاقة
ميناء الفجيرة
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