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اقتصاد

رئيس مكتب الاستثمار التركي: 20.6 مليار درهم الاستثمارات الإماراتية في تركيا حتى أغسطس

رئيس مكتب الاستثمار التركي: 20.6 مليار درهم الاستثمارات الإماراتية في تركيا حتى أغسطس
18 أكتوبر 2023 02:44

أبوظبي (وام)

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قال أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، إن إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من دولة الإمارات إلى تركيا وصل إلى 5.6 مليار دولار (20.6 مليار درهم) في الفترة من 2002 إلى أغسطس 2023. وأضاف أوغلو على هامش فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الذي يعقد في العاصمة أبوظبي، أن هناك نحو 600 شركة برأسمال إماراتي تعمل في تركيا حتى النصف الأول من العام الجاري.
وذكر أن الإمارات هي الشريك التجاري الثالث عشر لتركيا من حيث الصادرات والشريك التجاري الخامس عشر من حيث الواردات، مع حجم تجاري بلغ نحو 10 مليارات دولار أميركي حتى عام 2022.
وأشار إلى أن تركيا تجتذب الاستثمارات من الإمارات بشكل خاص في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والزراعة واللوجستيات والنقل والبنية التحتية والتمويل والسياحة، بالإضافة إلى مجالات التغير المناخي والطاقة والمياه والأمن الغذائي.
وأوضح أوغلو أن من بين أبرز الاستثمارات التي قامت بها الشركات الإماراتية في تركيا هي اتفاق مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ومجموعة إيفياب التركية على تأسيس شراكة استراتيجية في أسهم الملكية بين «ميناء دي بي ورلد ياريمجا» وميناء إيفياب، بالإضافة إلى استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك دنيز.
وقال إنه في الفترة من 2014 إلى 2022، بلغ إجمالي حجم الاستثمار المباشر الأجنبي من تركيا إلى الإمارات حوالي 1.1 مليار دولار، وأكثر من 400 شركة برأسمال تركي تعمل في الإمارات، في قطاعات البناء والسياحة والدفاع وقطاعات أخرى.

مكتب الاستثمار
تركيا
الإمارات
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