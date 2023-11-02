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اقتصاد

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي توقع 4 مذكرات تفاهم

سعيد القرقاوي وميت جوني خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
3 نوفمبر 2023 01:44

دبي (الاتحاد)

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وقعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أربع مذكرات تفاهم خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي. 
تهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي في الإمارة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في استقطاب الشركات الرقمية العالمية، وترسيخ البنية التحتية الرقمية المتطورة بدبي.  ووقعت الغرفة مذكرة تفاهم مع شركة معالجة المدفوعات العملاقة «ماستركارد»، والتي تبلغ قيمتها 377 مليار دولار، للاستفادة من خبرتها العالمية في إنشاء مركز مشترك للابتكار في دبي. وتهدف المذكرة لإنشاء منظومة رقمية قوية من خلال تأسيس مركز للابتكار بالتعاون مع «ماستر كارد فنشر لابز» يضم العديد من الخبراء المتخصصين، ويكون بمثابة منصة للتعاون فيما يختص بالابتكار الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.  وقع مذكرة التفاهم سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وميت جوني، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات لدى ماستركارد في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. كما وقعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي 3 مذكرات تفاهم مع كل من شركة «ريموت باس» وشركة «توكيو مارين آند نيشيدو فاير للتأمين» وشركة «سيلك هوس»، اتي انضمت إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين الذين يوفرون خدمات استثنائية ومتخصصة للشركات الرقمية ضمن منصة «دعم وجذب الشركات». وأشار سعيد القرقاوي إلى أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تعكس التزام الغرفة بتطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، بتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للغرفة، معتبراً أن الأولوية هي للارتقاء بالمنظومة الرقمية الاقتصادية بالإمارة، وترسيخ سمعتها كوجهة جاذبة للشركات الرقمية العالمية على اختلاف أنواعها. 
وتعتبر منصة «دعم وجذب الشركات» مبادرة نوعية للغرفة توفر باقة من الخدمات الاستثنائية المتخصصة التي تلبي متطلبات تأسيس الشركات الرقمية الجديدة، وتخدم خطط واستراتيجيات الشركات الرقمية الحالية الراغبة بتوسيع نشاطها. وتستهدف الغرفة من المنصة الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الرقمي بإمارة دبي، وتوفير باقة من الخدمات الاستثنائية المتخصصة التي تلبي متطلبات تأسيس الشركات الرقمية الجديدة، وتخدم خطط واستراتيجيات الشركات الرقمية الحالية الراغبة بتوسيع نشاطها. 
وارتفع بذلك العدد الإجمالي للشركاء الذين يقدمون خدمات حصرية للمشاركين بالمنصة إلى 14 شريكاً استراتيجياً.

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