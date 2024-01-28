عقارات أبوظبي تستقطب شرائح جديدة من المستثمرين

سيد الحجار (أبوظبي)

جذبت المشاريع العقارية الجديدة في أبوظبي عدداً كبيراً من المستثمرين الجدد، في ظل تنوع المشاريع من حيث الفئة والأسعار والمواقع، ما عزز من استقطاب شرائح متنوعة من المشترين والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

وأظهرت بيانات مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، حتى نهاية سبتمبر 2023، زيادة عدد المستثمرين المحليين وغير المقيمين مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، حيث بلغ إجمالي المستثمرين المحليين الجدد 6494 مستثمراً، ما يمثِّل زيادة نسبتها 70%، وارتفع عدد المستثمرين غير المقيمين إلى 630 مستثمراً بنسبة زيادة بلغت 124%، ما يعكس الازدهار المستمر الذي يشهده القطاع العقاري للإمارة.

وكشفت الدار العقارية سبتمبر الماضي عن بيع ثلاثة مبانٍ ضمن المرحلة الأولى من مشروع «غاردينيا باي» في جزيرة ياس في غضون 24 ساعة من طرحها للبيع، حيث بلغت نسبة المشترين الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية نحو 80% من إجمالي مبيعات المرحلة الأولى للمشروع. كما شكل المشترون الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية 86% من إجمالي مبيعات مشروع «نيكي بيتش ريزيدنسز»، الذي طرحته الشركة مؤخراً في رأس الخيمة، و85% من مشروع «جنان من الدار» في دبي.

وجهة استثمارية



وأوضح راشد العُميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير، أن المشاريع الجديدة للشركة تستقطب شرائح واسعة من المشترين المحليين والدوليين، ما يعكس جاذبية أبوظبي للمستثمرين، والمكانة المتميزة للإمارة كوجهة عالمية مفضلة للعيش والاستثمار. وأوضح العميرة أن زيادة نسبة المستثمرين للمرة الأولى في مختلف مشاريع الدار الجديدة، يؤكد أن استراتيجية «الدار» لتوسيع قاعدة عملائها تحقّق نجاحاً كبيراً، يشجع الشركة على طرح المزيد من المشاريع التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين.

وكشفت شركة الدار العقارية منذ بداية عام 2023 عن 9 مشاريع عقارية جديدة توفر نحو 3600 وحدة سكنية بأبوظبي ودبي ورأس الخيمة. وأطلقت «الدار» خلال النصف الثاني من العام «جنان» بدبي حيث تم بيع 786 فيلا وتاون هاوس، و«نيكي بيتش ريزيدنسز»، في رأس الخيمة، وتم بيع 420 وحدة، و«نوبو ريزيدنسز» في ممشى السعديات ويضم من 88 وحدة سكنية، وكذلك مشروع «غاردينيا باي» في جزيرة ياس، حيث تضم المرحلة الأولى 210 وحدات سكنية.

وخلال النصف الأول من عام 2023، أطلقت الدار 5 مشاريع جديدة، تشمل «المدينة المستدامة - جزيرة ياس» و«منارة ليفنج» و«ريمان ليفينج» و«ذا سورس 1» و«ذا سورس 2». وأشار العميرة إلى نجاح الدار في بيع كافة مشاريعها الجديدة فور الطرح في ظل الطلب القوي بالسوق العقاري في الدولة، ما يؤكد مكانة الإمارات وأبوظبي كوجهة مفضلة للاستثمار والأعمال والإقامة.

وبلغ إجمالي مبيعات الدار في الإمارات للربع الثالث من عام 2023 رقماً قياسياً قدره 6.4 مليار درهم بزيادة قدرها 102% على أساس سنوي، كما ارتفعت المبيعات في الإمارات للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 137% على أساس سنوي لتصل إلى 17 مليار درهم.



نشاط ملحوظ

بدوره، قال رشيد الطوباسي، رئيس مجلس إدارة شركة بلجرافيا العقارية: إن السوق العقاري في أبوظبي يشهد نشاطاً ملحوظاً مع توالي طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي تسهم في جذب المزيد من المستثمرين الجدد.

وسجل سوق العقارات في أبوظبي نمواً قياسياً في قيمة وحجم التصرُّفات العقارية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، ببلوغ إجمالي قيمة التصرُّفات العقارية في الإمارة إلى 67.76 مليار درهم، ما يُمثِّل قفزةً نوعيةً تعادل 56% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضح مركز أبوظبي العقاري أنَّ هذه القيمة ناتجة عن 16.170 معاملة عقارية شملت عمليات البيع والشراء والرهن العقاري على مستوى الإمارة، محقِّقة ارتفاعاً بنسبة 36% في حجم هذه الصفقات مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022. وكشف المركز عن زيادة عدد معاملات البيع والشراء لتصل إلى 10.671 معاملة بنسبة ارتفاع تبلغ 92% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وبلغ إجمالي قيمتها 40.89 مليار درهم، بارتفاع نسبته 186% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

وأوضح الطوباسي أن شركات التطوير العقاري في أبوظبي وفي مقدمتها «الدار العقارية» نجحت خلال الفترة الأخيرة في تسويق مبيعات المشاريع في الخارج، ما عزز من استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون للمرة الأولى في الدولة، لا سيما من روسيا والولايات المتحدة والهند والصين ومصر وغيرها.



مبيعات العقارات

كشف مصرف الإمارات المركزي عن مواصلة قطاع العقارات في دولة الإمارات أداءه الجيد في الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضي رغم استمرار حالة عدم اليقين عالمياً.

وأوضح المصرف المركزي، في التقرير الاقتصادي للربع الثالث من العام الماضي أنه وفق شركة «ريدن»، سجل متوسط أسعار مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي زيادة بنسبة 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.