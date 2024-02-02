السبت 3 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"الإمارات للتنمية" يفوز بجائزة "أفضل مصرف تنموي" في المنطقة

"الإمارات للتنمية" يفوز بجائزة "أفضل مصرف تنموي" في المنطقة
2 فبراير 2024 14:19

واصل مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، ترسيخ مكانته الريادية خلال الحفل السنوي الحادي عشر لتوزيع جوائز "إنترناشيونال فاينانس" الذي استضافته دبي، حيث فاز المصرف بجائزة "أفضل مصرف تنموي في المنطقة" تقديراً لحلوله التمويلية المرنة والمبتكرة الرامية لدعم الشركات وحفز الأثر الاقتصادي.

وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن الفوز بهذه الجائزة يرسخ التزام المصرف بابتكار حلول تمويلية لتمكين الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي في الدولة. 

وقال: " تؤكد إنجازاتنا ومبادراتنا التمويلية خلال العام الماضي على النهج المبتكر والتنموي الذي يتبعه المصرف، في دعم الشركات وتركيزنا الاستراتيجي على القطاعات الحيوية لتحقيق مستقبل مستدام في الإمارات، ما يعزز مكانة الدولة كرائد اقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي."

 

ويواصل مصرف الإمارات للتنمية تحقيق الأثر الاقتصادي، من خلال دعم الشركات والأعمال من مختلف الأحجام في خمسة قطاعات ذات أولوية وهي: الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، ويخصص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم تمويل 13,500 شركة بحلول العام 2026.

 كما يولي المصرف اهتماماً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويركز على تعزيز قابلية تمويلها وشمولها المالي. 

ومن هذا المنطلق أطلق المصرف "برنامج ضمان التمويل" حيث يتعاون مع 12 بنكاً تجارياً لضمان ما يصل إلى 50 % من قيمة التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز جدارتها الائتمانية وإمكانية حصولها على التمويل.

أخبار ذات صلة
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تخصص 5 ملايين دولار دعماً لجهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للأخوة الإنسانية غداً

وباعتباره المصرف التنموي الوحيد في دولة الإمارات، يساهم مصرف الإمارات للتنمية في سد فجوات التمويل، من خلال تمويل المشاريع ذات الأثر التنموي الكبير، مع إعطاء الأولوية لحفز الأثر الاقتصادي. 

إضافة إلى ذلك، يقوم المصرف بدور رائد في تمويل الجهود المناخية، من خلال تمكين قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي من خلال برامج التمويل المخصصة. 

ففي العام 2023، أطلق المصرف برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية والذي يوفر تمويلاً يصل إلى 5 ملايين درهم بأجل استحقاق يصل إلى عشر سنوات، إضافة إلى برنامج خاص لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية لدعم الشركات، ولاسيما الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

وكانت "إنترناشيونال فاينانس"، مجلة المال والأعمال الرائدة الصادرة عن مؤسسة "إنترناشيونال فاينانس ببليكيشنز ليمتد" في المملكة المتحدة، قد أطلقت جوائز "إنترناشيونال فاينانس" في العام 2013 بهدف تكريم المواهب المتميزة، والمهارات القيادية، والقيمة الصافية للمؤسسات في القطاع، وقدرتها على الوصول إلى المنصات الدولية.

 وتسلط جائزة "أفضل مصرف تنموي في المنطقة" الضوء على إنجازات المصارف في مجالات الابتكار والتطوير الصناعي والارتقاء بخدمة العملاء.

المصدر: وام
الإمارات
مصرف الإمارات للتنمية
آخر الأخبار
«سوبر هاتريك» لخيول «جودلفين» في «كرنفال دبي»
الرياضة
«سوبر هاتريك» لخيول «جودلفين» في «كرنفال دبي»
اليوم 13:30
حمدان بن زايد يؤكد التزام «بيئة أبوظبي» بدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي
علوم الدار
حمدان بن زايد يؤكد التزام «بيئة أبوظبي» بدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي
اليوم 13:26
إصابات في عملية طعن بباريس
الأخبار العالمية
إصابات في عملية طعن بباريس
اليوم 13:12
شرطة أبوظبي: 2589 سائقاً يستفيدون من برنامج النقاط المرورية في 2023
علوم الدار
شرطة أبوظبي: 2589 سائقاً يستفيدون من برنامج النقاط المرورية في 2023
اليوم 13:09
كاليفورنيا تتأهب لعاصفة ثانية أشد عنفاً وتحذيرات من فيضانات
الأخبار العالمية
كاليفورنيا تتأهب لعاصفة ثانية أشد عنفاً وتحذيرات من فيضانات
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©