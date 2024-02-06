مشروع عقاري جديد يوفر 111 وحدة سكنية بمدينة مصدر



أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة برتفيل للتطوير العقاري «Burtville»، عن إطلاق مشروع «فيل 11» (ville 11) الجديد في مدينة مصدر بأبوظبي، والذي يتألف من 111 وحدة سكنية.

وأوضحت برتفيل للتطوير العقاري أن السوق العقاري في أبوظبي يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية ما يشجع العديد من الشركات على بدء أعمالها بالإمارة، ومواصلة طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي تلبي الطلب المتزايد على شراء العقارات بأبوظبي.

وأكدت شركة «برتفيل» بدء الأعمال الإنشائية بالمشروع مؤخراً، وذلك تمهيداً لإنجاز وتسليم المشروع في الموعد المقرر بحلول الربع الثالث من العام 2027، حيث حصلت الشركة مؤخراً على شهادة تسجيل مشروع «فيل 11» من دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

وأكدت «برتفيل للتطوير العقاري» الاهتمام بتوسعة أعمالها في أبوظبي، وتطوير المزيد من المشاريع العقارية، مع التركيز على توفير وحدات عقارية ذات جودة عالمية، ما يمثل إضافة قوية للسوق العقاري في الإمارات، ويلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين.

ويمتد مشروع «فيل 11» على مساحة أرض تتجاوز 57 ألف قدم مربعة، فيما تصل مساحة البناء إلى 212 ألف قدم مربعة.