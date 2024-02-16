%37 حصة الإمارات من إجمالي السياح الدوليين بالخليج

رشا طبيلة (أبوظبي)

بلغت حصة الإمارات من إجمالي عدد السياح في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي نحو 37%، حيث تشير التقديرات إلى استقطاب الإمارات نحو 23 مليون سائح دولي عام 2023، في وقت بلغ إجمالي السياح الدوليين في دول الخليج نحو 61.5 مليون سائح في 2023، بحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي ومنظمة السياحة العالمية.

وارتفع عدد السياح الدوليين القادمين لدول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي بنسبة 29% ليصل إلى 61.5 مليون مقارنة مع 47.7 مليون سائح دولي في 2022، بحسب بيانات منظمة السياحة العالمية.

ووفقاً لتقرير «مجلس السفر» المفصل عن المؤشرات السياحية للإمارات، من المتوقع أن يبلغ عدد السياح الدوليين القادمين للإمارات بحلول عام 2033 نحو 45.5 مليون سائح، بحجم إنفاق متوقع يصل إلى 195 مليار درهم بنمو سنوي 3.9%.

وتستهدف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» جذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي بحلول 2031.

وحول الإنفاق السياحي، وصلت حصة الإمارات من إجمالي إنفاق السياح الدوليين في دول الخليج بنهاية العام 2023 لتصل إلى 38% بواقع 36.4 مليار دولار (133.6 مليار درهم) من إجمالي 96.9 مليار دولار قيمة إنفاق السياح الدوليين في دول الخليج، بحسب بيانات المجلس.

وقدر المجلس أن يرتفع حجم إنفاق السياح الدوليين على السياحة في الإمارات بنسبة 13.6% بنهاية العام الماضي إلى 133.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 117.6 مليار درهم خلال العام 2022، على أن يصل إلى 195 مليار درهم بحلول العام 2033.

وبحسب آخر البيانات المحلية للسياحة بالإمارات للعام 2023، ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 32.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي في الفترة من يناير حتى سبتمبر بنسبة نمو 27% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022، كما زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى 20.2 مليون نزيل خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2023 بنسبة نمو بلغت 12% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2022، ووصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 6% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022.

ويعد القطاع السياحي من القطاعات الرئيسة التي قادت نمو الاقتصاد الإماراتي، حيث ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60.2% خلال عام 2022، لتصل إلى قرابة 167 مليار درهم، وصل مساهمته بنهاية عام 2023 بنحو 180.6 مليار درهم بنمو 8.3% عن عام 2022.