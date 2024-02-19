عمران الخوري رئيساً لمجلس إدارة «ريسبونس بلس القابضة»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت «ريسبونس بلس القابضة» المتخصصة في مجال تقديم الرعاية الطبيّة الطارئة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعيين عمران الخوري رئيساً جديداً لمجلس إدارتها بعد انتخابه حديثاً، حيث تمّ الإعلان عن انتخاب الخوري في اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عُقد في مقرها الرئيسي في أبوظبي بتاريخ 15 فبراير الجاري، كما أعلن المجلس عن إعادة انتخاب الدكتور محمد منير حيات خان نائباً لرئيس المجلس.

انضم الخوري إلى عضوية مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق الماليّة في سبتمبر 2021، ومن خلال تقلّده لهذا المنصب المرموق، سيشرف على إدارة تنفيذ استراتيجية الشركة، والعمل لضمان احتفاظ المجموعة بمكانتها القويّة في السوق وتقديم الخدمات الأفضل في فئتها في مجال الرعاية الصحية الطارئة التي تتوافق مع المعايير الدولية.

وبالإضافة إلى ذلك، أظهر الخوري استعداده لبذل قصارى جهوده في تدعيم النشاط الاستثماري لشركة ريسبونس بلس بهدف تعزيز مكانة المجموعة ومنظورها.

وتعقيباً على انتخابه، علّق الخوري قائلاً: « إنه لشرف عظيم أن يتم تكليفي بهذه المسؤولية كرئيس مجلس إدارة ريسبونس بلس القابضة، وأتوجه بالشكر الجزيل للإدارة الكريمة وأعضاء مجلس الإدارة والشركاء وكل من منحني هذه الثقة».

وأضاف: « تكمن مهمتي اليوم في الحفاظ على نجاح ريسبونس بلس القابضة وتعزيز سمعتها عن طريق فتح الباب للمزيد من سبل التعاون والاستثمارات والتوسع في أسواق جديدة ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع أعضاء مجلس الإدارة وفريقنا الاستثنائي، أنا واثق من أننا نستطيع دخول فصل جديد من الإنجازات والنجاحات في مجال تقديم الرعاية الصحية».

وبدوره قال الدكتور روهيل رجافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: «أهنئ عمران الخوري على انتخابه رئيساً لمجلس إدارة ريسبونس بلس القابضة ونتطلع إلى التعاون والعمل معه عن كثب لتعزيز حضور ريسبونس بلس ميديكال في دولة الإمارات وخارجها، وتسريع عجلة النمو من خلال التحالفات والشراكات الاستراتيجية المدفوعة برؤيته وخبرته العملية والاستثمارية».