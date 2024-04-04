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اقتصاد

"الأوراق المالية" تحدّد عطلة عيد الفطر في الأسواق المالية

"الأوراق المالية" تحدّد عطلة عيد الفطر في الأسواق المالية
4 ابريل 2024 13:13

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن إجازة عيد الفطر المبارك في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي تبدأ اعتباراً من يوم الإثنين المقبل الموافق 29 رمضان 1445 ھ (8 أبريل 2024)، وحتى 3 شوال 1445ھ.

وأضافت الهيئة، في تعميم اليوم، أن قراراها جاء بعد التشاور والتنسيق مع الأسواق المالية وبورصة دبي للذهب والسلع، استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن عطلة عيد الفطر.

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وأوضحت الهيئة أنه من المقرر استئناف التداول وساعات العمل الاعتيادية في الأسواق، يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024 في حال صادف يوم عيد الفطر المبارك الثلاثاء 9 أبريل 2024، أو يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024، في حال صادف يوم العيد الأربعاء 10 أبريل 2024.

وأشارت الهيئة إلى أنه بالنسبة لبورصة دبي للذهب والسلع وشركة دبي لمقاصة السلع فإنهما ستستمران في العمل خلال فترة العطلة المذكورة، وستكون ساعات التداول فيهما كالمعتاد.

المصدر: وام
عيد الفطر
الأوراق المالية
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