الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي لـ«الاتحاد»: زيادة المنافذ التجارية وضم ناقلات جديدة إلى «مطار زايد»

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، عن خطط لتعزيز تجارب المسافرين خلال العام الجاري في مطار زايد الدولي من خلال زيادة منافذ السلع التجارية من مطاعم ومقاهٍ ومتاجر، إضافة إلى ضم شركات طيران جديدة لتعزيز حركة الربط الجوي للمطار.

وتوقعت سورليني في حوار مع «الاتحاد»، تحقيق نمو في عدد المسافرين بمطار زايد الدولي بعد النتائج القياسية التي تم تحقيقها العام الماضي وخلال الربع الأول من العام الجاري.

وقالت: «ينعكس التزامنا بتوفير تجربة سلسة للمسافرين من خلال القيام بشكل دوري بتنظيم استبيانات رضا المتعاملين الشاملة والتي لا تقيس مدى الرضا العام فحسب، بل تتعمق أيضاً في جوانب محددة وتفصيلية في رحلة المسافرين، الأمر الذي يسمح لنا بالاستمرار في تقديم أفضل الخدمات».

وأشارت: «وفقاً لنتائج استطلاع الرأي لمجلس المطارات العالمي للربع الأول من عام 2024، حقق مطارنا درجة رضا إجمالية قدرها 4.64 من أصل مقياس مكون من 5 نقاط، وبلغ صافي درجة الترويج NPS 75، ما يعكس تفانينا في تلبية احتياجات وتوقعات المسافرين».

وقالت: «تؤكد الردود الإيجابية التي تلقيناها من هذه الاستطلاعات على تفانينا في تلبية وتجاوز توقعات المسافرين في مطار زايد الدولي».

وحول تطبيق التقنيات البيومترية في إجراءات السفر المتعلقة بالتعرف على الوجه، أكدت سورليني أنه «تم تطبيق نقاط الاتصال البيومترية لجميع المسافرين عبر جميع شركات الطيران».

وأضافت: «مع ذلك، يمكن لمسافري الاتحاد للطيران الوصول إلى جميع نقاط الاتصال البيومترية المباشرة مثل خدمة الحقائب الذاتية، وبوابات الجوازات الذكية، ومنصات حجز التذاكر، وبوابات الصعود إلى الطائرة». وأوضحت: «يؤدي استخدام تقنية التعرف على الوجه إلى إلغاء الحاجة إلى التسجيل أو مسح جواز السفر لركاب الاتحاد للطيران». أما بالنسبة للمسافرين الذين يسافرون عبر شركات الطيران الأخرى، فقالت سورليني: «يمكنهم الاستفادة من تقنية التعرف على الوجه في نقاط اتصال محددة مثل منصات الجوازات وحجز التذاكر والبوابات الذكية فقط».

وسجلت مطارات أبوظبي أداء استثنائياً في الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد المسافرين عبر المطارات الخمسة خلال الفترة بين يناير ومارس 2024, 6.9 مليون مسافر، بما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 35.6% في حركة المسافرين، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 الذي تمّ خلاله إنجاز إجراءات السفر إلى 5.1 مليون مسافر.

وقالت سورليني: «بناءً على نجاح الربع الأول، فإن رؤية النمو لدينا مدفوعة بالشراكات الاستراتيجية وتعزيز تجارب المسافرين، والحملات التسويقية المستهدفة».

وقالت: «نتائج حركة المسافرين في العام الماضي تشير إلى أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار زايد الدولي بلغ 22.5 مليون مسافر، بنمو 44.5% مقارنة بالعام الذي يسبقه».

وأضافت: «بعد افتتاح مبنى المسافرين الجديد في نوفمبر الماضي والمرافق والبنية التحتية عالية الجودة لمطار زايد الدولي وطاقته الاستيعابية التي تصل إلى 45 مليون مسافر وقدرته على استيعاب 79 طائرة في أي وقت، نتوقع نمواً في أعداد الركاب وتدفقاً أكبر للمسافرين، وتقديم خدمات بمستوى عالٍ لعملائنا من شركات الطيران والمسافرين».

وأكدت: «نستمر في مطار زايد الدولي بتعزيز رضا المسافرين وتلبية احتياجاتهم».

وقالت سورليني: «بحلول نهاية عام 2024، هدفنا هو أن يكون لدينا 174 وحدة تشغيلية في السوق الحرة من مطاعم ومقاهٍ ومتاجر، ما يوفر للمسافرين مجموعة واسعة من الخيارات ووسائل الراحة أثناء رحلتهم في المطار». وحول عدد شركات الطيران المتوقع تشغيلها من مطار زايد الدولي عام 2024، قالت: «نتوقع العام الجاري زيادة في عدد شركات الطيران التي ستعمل من مطارنا، مما يوفر للمسافرين شبكة واسعة من الوجهات وخيارات السفر»

وأشارت: «لدينا حالياً 31 شركة طيران عالمية تعمل من مطار زايد الدولي، بما في ذلك خطوط هاينان الجوية الصينية التي انضمت مؤخراً، ويو إس-بانجلا، والخطوط الجوية البريطانية». وأكدت: «نعمل على ضم شركات طيران إضافية بحلول نهاية عام 2024، لتعزيز الربط الجوي من وإلى مطار زايد الدولي». وقالت سورليني: إن هذه الشبكة الشاملة من شركات الطيران والوجهات توفر للمسافرين مجموعة متنوعة من الخيارات.

وشددت: «مطار زايد الدولي يتميز بموقع استراتيجي على بعد 8 ساعات طيران من 80% من سكان العالم، مما يعزز إمكانية الوصول إليه على نطاق عالمي».

وحول افتتاح فندق المطار، أشارت سورليني إلى أنه تم افتتاح فندق المطار في مارس الماضي وهو الآن يعمل بكامل طاقته ويرحب بالضيوف من جميع أنحاء العالم، حيث يضم 138 غرفة، مما يضمن إقامة مريحة وملائمة لجميع المسافرين.