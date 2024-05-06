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اقتصاد

«بلووم» تبيع جميع الوحدات السكنية بمجمع «أولفيرا»

«بلووم» تبيع جميع الوحدات السكنية بمجمع «أولفيرا»
6 مايو 2024 17:52


أبوظبي (الاتحاد)
كشفت بلووم القابضة، عن بيع جميع وحدات «أولفيرا» في بلووم ليفينج خلال وقت قياسي، حيث سجل مركز مبيعات الشركة إقبالاً كبيراً من العملاء والمستثمرين على منازل التاون هاوس ضمن المرحلة السادسة من المجمّع السكني «بلووم ليفينج» في أبوظبي.
وشهدت جميع مراحل مشروع بلووم ليفينج، بيع جميع الوحدات السكنية التي تم إطلاقها من الفلل ومنازل التاون هاوس، مما يؤكد المكانة المميزة للمشروع بوصفه الخيار الأمثل لتجارب الحياة المجتمعية التي تلبي احتياجات السكان المتغيرة باستمرار. 
وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة، إن مشروع "بلووم ليفينج" استقطب اهتماماً كبيراً من المشترين المحليين والدوليين الذين يبحثون عن مجمع سكني متكامل في موقع متميز، مشيراً إلى أن نجاح المبيعات يؤكد جاذبية أبوظبي كوجهة للاستثمار، ويعزز من مكانة بلووم ليفينج وجهة استثنائية للعيش، متوقعاً استمرار أداء المبيعات القوي مع إطلاق المزيد من مراحل هذا المجمع الشامل.

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