«ستراتا» تسلم 6067 شحنة من هياكل الطائرات

أبوظبي (وام)

أكدت سارة المعمري، مدير مكتب إدارة المشروعات في شركة ستراتا للتصنيع «ستراتا»، المتخصصة في تصنيع المواد المركبة المتقدمة في الإمارات، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، أن الشركة نجحت في تسليم 6067 شحنة، بإجمالي 85 ألفاً و734 قطعة من أجزاء هياكل الطائرات الرئيسة أو الثانوية وذلك منذ إنشائها في عام 2010، حتى نهاية أبريل الماضي.

وأضافت المعمري على هامش فعاليات اليوم الأول من منتدى اصنع في الإمارات، أن جميع هذه الأجزاء تحمل علامة «صُنع بفخر في دولة الإمارات» وتم تسليمها لشركات الطيران الكبرى في جميع أنحاء العالم مثل بوينغ، وإيرباص، وليوناردو، وبيلاتوس.

وأوضحت أن «ستراتا» صدّرت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي نحو 165 شحنة احتوت على 2498 قطعة، تم تسليمها لمختلف العملاء العالميين، فيما تم خلال العام الماضي تسليم 773 شحنة، ضمت 7880 قطعة.

وأشارت المعمري إلى أن «ستراتا» سجلت زيادة كبيرة ومتراكمة خلال السنوات الثلاث الماضية في عدد الشحنات والقطع وأجزاء هياكل الطائرات ذات البدن العريض، إلى عملائها من كبرى شركات صناعة الطيران العالمية وفي الصناعات المتقدمة.

وذكرت أن خطوط الإنتاج الـ30 لشركة «ستراتا» أسهمت بشكل كبير في تعزيز مسيرة صناعة الطيران العالمية، ويتجلى ذلك في حقيقة أن واحدة من كل 10 طائرات ذات البدن العريض تحلق اليوم حول العالم، تحتوي على مكونات تم تصنيعها في شركة «ستراتا» بمدينة العين.

وأشارت مدير مكتب إدارة المشروعات في ستراتا للتصنيع إلى أن رحلة الشركة التي تميزت بالابتكار والتفاني طوال السنوات الماضية، حظيت بثقة شركات الطيران العالمية البارزة، مما جعلها مساهماً محورياً في مستقبل الطيران العالمي والتصنيع المتقدم.

ولفتت إلى أن تفاني «ستراتا» يتجلي في الالتزام بمعايير الجودة العالمية في منشأتها في العين في مجموعة منتجاتها المتنوعة، بما في ذلك تصنيع المكونات لمختلف نماذج الطائرات من بوينغ، إيرباص، ليوناردو، وبيلاتوس، مثل ايرباص A330، A350، وبوينج 777،787، وليوناردو ATR 42/72 وبيلاتوسPC-24 و PC-12، ما يسهم بشكل كبير في دعم وتعزيز النمو والمنافسة في سلاسل توريد الطيران العالمية.

وأوضحت المعمري أن إنجازات «ستراتا» تعززها الكفاءات الإماراتية والكوادر الوطنية فيها، حيث تواصل الشركة تجسيد رؤية القيادة في تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، والاستفادة من المواهب والكفاءات الوطنية والمساهمة بفاعلية في تحقيق النمو الاقتصادي والمعرفي التنافسي والمستدام في دولة الإمارات.وقالت إن نسبة القوى العاملة الإماراتية في «ستراتا» تبلغ حاليا نحو 68%، منهم 86% مواطنات، مشيرة إلى أن هذه الأرقام المميزة على مستوى القوى العاملة تعكس التزام الشركة بتجسيد التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في قطاع التصنيع.