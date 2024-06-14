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اقتصاد

التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات تتجاوز 4.5 تريليون درهم

التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات تتجاوز 4.5 تريليون درهم
15 يونيو 2024 01:03

أبوظبي (وام)

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تجاوزت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية/UAEFTS/ حاجز 4.5 تريليون درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف أن قيمة التحويلات المنفذة عبر النظام بلغت 4.527 تريليون درهم، خلال الفترة، من يناير حتى مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 16.2% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 3.896 تريليون درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من العام 2023. وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة، خلال الربع الأول، بواقع 2.839 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و1.687 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك. ووصلت التحويلات إلى 1.512 تريليون درهم في يناير، و1.449 تريليون درهم في فبراير، و1.565 تريليون درهم في مارس 2024.
من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي وصلت إلى 42.034 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، وتضمنت 42.03 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و33 ألف درهم بالعملات المعدنية.
من ناحية أخرى، أعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 12.6% بنهاية مارس الماضي. وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف، اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 19.615مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 17.41 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل أكثر من 2.2 مليار درهم.
وأوضحت البيانات، أن رصيد المصرف المركزي من الذهب، زاد على أساس شهري بنحو طفيف بلغت نسبته 9.8%، مقارنة بنحو 17.86 مليار درهم في فبراير السابق.
من جانب آخر، أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 786.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 28.2% أو ما يعادل 172.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 613.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2023.

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