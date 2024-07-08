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اقتصاد

منصة «نون» تضيف 10 آلاف وظيفة في 2024

منصة «نون» تضيف 10 آلاف وظيفة في 2024
9 يوليو 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت منصة التجارة الإلكترونية «نون» عن سعيها لتوظيف 10 آلاف موظف جديد خلال العام الجاري 2024، لرفع عدد القوى العاملة بالمنصة العربية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، من 40 ألفاً إلى 50 ألف موظف بنهاية العام الحالي.
وتخطط شركة التسوق والتجارة والتكنولوجيا «نون»، لمضاعفة عدد مهندسي التكنولوجيا في الشركة بعد توسع عملياتها وإضافة خدمات متعددة، لمواكبة الطلب المتزايد في المنطقة على التجارة الإلكترونية والنمو القوي في عملاء المنصة التي يتخطى عدد زوارها المليار زائر سنوياً، وتتلقى نحو 80 ألف مكالمة في اليوم عبر خدمة العملاء.
يذكر أن شركة ابلو لإدارة عمليات تجارة التجزئة الإلكترونية في تقرير لها، أكدت أن حجم القطاع بالمنطقة حالياً بين 50 و100 مليار دولار بدعم من الإمارات والسعودية مع معدلات نمو سريعة في مصر ودول خليجية أخرى.

التجارة الإلكترونية
الإمارات
التسوق
السعودية
مصر
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