«الدار» و«موانئ دبي» توقعان اتفاقية لتطوير مجمع للمرافق اللوجستية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الدار العقارية «الدار» أمس، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، تعمل بموجبها على تمويل وتطوير مشروع لبناء مجمّع للمرافق اللوجستية من الدرجة الأولى، بمساحة 1.55 مليون قدم مربع ضمن مجمّع الصناعات الوطنية في جبل علي بدبي.

وفي إطار هذه الشراكة، ومن خلال المشروع الجديد، ستتمكن الدار من تطوير وتأجير الأصول اللوجستية ضمن مجمّع الصناعات الوطنية، الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي قرب ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، فضلاً عن ارتباطه المباشر بشبكات الطرق الرئيسية.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال البناء في مجمّع المرافق اللوجستية الجديد خلال الربع الرابع من عام 2024، على أن يكون جاهزاً لاستقبال مستأجريه خلال الربع الأخير من عام 2025.

ولتلبية الطلب القوي على المستودعات ومرافق التخزين، يستهدف المشروع مزودي الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث (3PL)، وشركات التجارة الإلكترونية، وتجار التجزئة الراغبين بالتوسع أو الانتقال إلى المجمّع.

ويمتد المجمع الحاصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) على قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 2.36 مليون قدم مربع، حيث يضم ثلاثة مبان، مكوّنة من وحدات مسبقة الصنع، يمكن تعديلها لتوفير مرافق لوجستية بمساحات مرنة قابلة لاستيعاب مستأجر واحد أو عدة مستأجرين.

وستتولى الدار تطوير المشروع بجميع مراحله، بدءا من التصور الأساسي والتصميم، وصولاً إلى التنفيذ وأعمال الإدارة.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: تسهم الاتفاقية مع دي بي ورلد، في تعزيز حضورنا في قطاع الأصول اللوجستية، كما ستدعم خططنا التوسعية في دبي عموماً.