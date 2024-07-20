افتتاح منشأة لتصنيع وتصدير نقاط الاتصال الذكية في «ايكاد 3»

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

افتتحت شركة «يوكوجاوا الشرق الأوسط»، المتخصصة في مجال الأتمتة الصناعية والتكنولوجيا، منشأة صناعية جديدة في مدينة أبوظبي الصناعية (ايكاد 3) لتصنيع صناديق نقاط الاتصال الذكية، وتركيب أنظمة التحكم والسلامة المتكاملة، وتنفيذ المشاريع التي تشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتقنيات الواقع الافتراضي للأسواق المحلية والخارجية، بحسب محمد نديم، الرئيس الإقليمي لشؤون الطاقة والخدمات والاستدامة في شركة «يوكوجاوا الشرق الأوسط».

وأكد نديم لـ «الاتحاد» أن المنشأة الصناعية تقع على مساحة 4200 متر مربع، وتأتي ضمن جهود الشركة لدعم رؤية دولة الإمارات الرامية لأن تصبح مركزاً إقليمياً رائداً للتصدير، حيث تتطلع الشركة إلى تصدير جزء من الإنتاج إلى باقي دول الخليج من أجل الاستفادة من برنامج المحتوى الوطني الإماراتي، وبالتالي الحصول على بعض الحوافز.

وكشف نديم، أن شركة «يوكوجاوا الشرق الأوسط» تعتزم نقل مصنع أجهزة الإرسال الذي تم إنشاؤه في منطقة المصفح إلى منطقة «تعزيز» من أجل تحسين رفاهية المجتمع وخلق الكثير من فرص العمل، وستفتتح مكتباً للخدمات داخل منطقة «تعزيز» مع بدء تشغيل المنطقة المتوقع في العام المقبل.

وقال إن منطقة «تعزيز» التي تم تأسيسها بمبادرة من «أدنوك»، تمثل منظومة صناعية متكاملة وستوفر للمستثمرين الجدد ميناءً جديداً وحقل صهاريج التخزين ومرافقَ وبنية تحتية ومواد أولية وخدمات مشتركة، بما يتيح تنفيذ المشاريع الجديدة، عبر الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة حالياً في الموقع، والإسهام في خفض تكاليف الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية لدى المستثمرين، مؤكداً أن منطقة «تعزيز» تمثل منطقة مخصصة لإنتاج معظم المواد الكيماوية مثل الأمونيا منخفضة الكربون والميثانول وكلوريد البولي فينيل، وثنائي كلوريد الإيثيلين والكلور القلوي وغيرها، وكذلك الصناعات الخفيفة مثل إعادة تدوير البلاستيك والمواد البلاستيكية المركبة والأكياس.

وأوضح نديم، أن الشركة أنشأت مصنع «يوكوجاوا» لإنتاج أجهزة الإرسال في الإمارات، ضمن إطار مبادرة «اصنع في الإمارات»، حيث تصنع الشركة أجهزة الاستشعار والمحولات، التي تستخدمها شركات تكرير النفط والغاز ومصانع المواد الكيماوية مثل المنتجات البلاستيكية والأدوية وغيرها الكثير، مبيناً أن خط الإنتاج في المصفح بأبوظبي، يعمل بقدرة إنتاجية تصل إلى 12 ألف جهاز للإرسال في السنة، وتبلغ مساحة مرافق يوكوجاوا الإجمالية، 4 آلاف متر مربع.

خفض الانبعاثات

ووفقاً لـ نديم، فإن «يوكوجاوا» تعمل على الكثير من المشاريع حالياً في أبوظبي ومعظمها في قطاع الطاقة، حيث تقدم الشركة الحلول والمنتجات التي تساهم في تحسين الأداء وتعزيز الإنتاج والأمن والسلامة للمصانع، وستقدم خدماتها أيضاً للشركات القائمة في منطقة «تعزيز».

وقال: إن الشركة عقدت شراكة مع «أدنوك» لدعم جهود إزالة الكربون، وتعزيز التصنيع المحلي، حيث تعد مورداً موثوقاً به لدي «أدنوك»، وبحيث نقدم حلول البرمجيات والأجهزة التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وفي تحقيق أهداف شركات الطاقة الواسعة في مجال إزالة الكربون من خلال تحسين كفاءة العمليات وتقليل الأثر البيئي، موضحاً أنه فيما يخص منطقة «تعزيز»، التي تضم عدة مصانع تنتج مواد كيميائية مكررة، ستعمل الشركة بالتعاون مع الشركات الصناعية الجديدة من أجل تزويدها بالحلول والأجهزة والبرامج التي تساهم بخفض الانبعاثات الكربونية.

حلول صناعية

وقال نديم: إنه تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي وصناعي جاذب ومؤثر، تتطلع «يوكوجاوا» إلى المساهمة في تعزيز منظومة رائدة لتطوير البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الدائري من خلال تصنيع منتجاتها في الإمارات باستخدام المواد والمكونات المتوفرة محلياً.

وأضاف أن الشركة باعتبارها مزوداً للتكنولوجيا، حرصت على تأسيس مركز تميز للرقمنة في الإمارات لخدمة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وستواصل الاستثمار من أجل تطوير المركز، كما تسعى من خلال تعاونها الوثيق مع المصانع الإماراتية، إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في تقديم الحلول الصناعية المتقدمة والمستدامة للمنطقة.

التقنيات المتقدمة

حول استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي في تحقيق الحياد الكربوني، أضاف نديم، أنه في حال لم يتم تحسين نظام التحكم في المصنع بشكل جيد، ستتأثر جودة منتجاته، وسيكون هناك المزيد من الانبعاثات، ولكن في ظل توفر التكنولوجيا المتقدمة التي كانت غير متاحة سابقاً، بات بالإمكان تحقيق أداء مثالي مع انبعاثات كربونية أقل باستخدام أنظمة التحكم بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

وأوضح أنه في قطاع الطاقة، هناك العديد من التطبيقات في المناطق الخطرة حيث يمكن للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تحسين العمليات لزيادة جودة الإنتاج وتقليل التدخل البشري، مستشهداً على ذلك بأنه في سيناريوهات تسرب الغاز، يمكن للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إلغاء الحاجة إلى الوجود البشري باستخدام البرامج والروبوتات والكاميرات، وهذا لا يقلل من انبعاثات الكربون ويحسن جودة الإنتاج فحسب، بل يعزز أيضاً السلامة من خلال تقليل تعرض الإنسان للبيئات الخطرة، ومؤكداً في الوقت ذاته أنه من خلال تطبيق هذه التقنيات المتقدمة في جميع مجالات الإنتاج، يمكننا تحقيق تحسينات كبيرة في الكفاءة والسلامة والاستدامة.

وأشار نديم إلى تحقيق شركة «يوكوجاوا» نمواً قوياً في المبيعات خلال العامين الماضيين يقدر بنسبة 40% على أساس سنوي في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. وذكر أنه مع اكتمال جميع مشاريع الشركة القائمة حالياً في مجال الإنتاج والاستخراج ومرحلة ما بعد الإنتاج الخاصة بقطاع البتروكيماويات والطاقة وتزويدهم بالحلول والخدمات التي تعتمد على أحدث الأنظمة، بما في ذلك الأدوات الرقيمة والذكاء الاصطناعي، ستبلغ حصة الشركة السوقية في الإمارات حوالى 60%، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من المواد والمنتجات والأجهزة المستخدمة في هذه المشاريع مصنع في الإمارات.