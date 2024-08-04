ماذا تفعل إذا فقدت بطاقتك الائتمانية أثناء السفر للخارج؟

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

يتزايد استخدام البطاقات المصرفية (الائتمان، الخصم، مسبقة الدفع) التي تصدرها البنوك المحلية، في الخارج خلال تلك الفترة من العام حيث موسم السفر للسياحة أو لقضاء المقيمين بالدولة إجازاتهم السنوية في أوطانهم، وعادة ما يتم استخدام البطاقات المصرفية في الخارج كبديل آمن لحمل النقود وكوسيلة أسهل لتدبير سيولة لمواجهة أية نفقات طارئة أو تزيد عن التوقعات.

وخلال السفر إلى الخارج قد يتعرض حملة البطاقات المصرفية لمشاكل من نوعية فقدان البطاقة أو التعرض لمحاولة اختراق وسرقة بيانات البطاقة، حيث يظن الكثيرون أن التعامل مع هذا الوضع أمر شاق نظراً لصعوبة التواصل مع مراكز الاتصال في البنوك لاتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وفي الحقيقة فإن البنوك وفرت وسيلة سهلة للتعامل مع تلك المشكلات تتم على الفور، ولا تستغرق سوى دقائق محدودة عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو التطبيق الإلكتروني للبنك مصدر البطاقة، وهي حظر البطاقة مؤقتاً وإلغاء حظرها لاحقاً عند العثور عليها، أو حظر البطاقة واستبدالها إذا كان حائز البطاقة يشك في أنها قد تعرضت للاختراق.

وتحدد البنوك العاملة بالدولة 3 وسائل لحظر البطاقات، وهي بشكل فوري عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو عن طريق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، أو الخدمات المصرفية عبر الهاتف، ولكن تختلف المزايا حسب الوسيلة، فعند استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف فقط يتم حظر البطاقة واستبدالها بشكل دائم، أما في حال استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المتحرك، فيمكن حظر البطاقة بشكل دائم أو مؤقت.

ويتم حظر البطاقة بخطوات بسيطة للغاية، وهي تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ومن ثم الضغط على خدمات واختيار التقدُّم بطلب للحصول على خدمة جديدة حيث يتم اختيار البطاقة (الائتمانية/ المصرفية/ ومسبقة الدفع) المشكوك في فقدانها ومن ثم (قفلها بشكل مؤقت). أما في حال الرغبة في حظر البطاقة بشكل دائم واستبدالها (وهو الحل الأكثر أماناً) فيتم اختيار البطاقة ثم اختيار الحصول على بطاقة بديلة، ثم اضغط على (التالي) وبعدها يجب القيام بالموافقة على طلب Smart Pass الخاص بحائز البطاقة من الهاتف المتحرك حيث سيتم حظر البطاقة على الفور، ويمكن طلب الحصول على بطاقة بديلة عن البطاقة المفقودة أو المشكوك في تعرضها لمحاولة اختراق، ليتم استبدالها خلال 3-5 أيام عمل.

حظر مؤقت

ووفقاً للبنوك العاملة بالدولة فإن حظر البطاقة بشكل مؤقت يتميز بأنه يمكن لصاحب البطاقة إلغاء الحظر عنها، باتباع نفس الخطوات مرة أخرى بواسطة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مع تحديد إلغاء قفل البطاقة ثم الضغط فوق متابعة. وتؤكد البنوك أنه لا توجد أي رسوم مقابل حظر أو إلغاء الحظر على البطاقات، ولكن عند الرغبة في استبدال البطاقة، وإصدار رقم بطاقة جديد فستعتمد الرسوم على نوع البطاقة التي يحملها العميل، فإذا كانت بطاقة ائتمانية، فإن الرسوم تعتمد على باقة الخدمات المصرفية الخاصة بحائز البطاقة. وتوضح أنه في حال الحظر المؤقت للبطاقة سيظل الحظر المؤقت سارياً حتى يقوم حائزها بإلغاء حظر البطاقة أو الإبلاغ عن فقدانها أو سرقتها، ويمكنه بعد ذلك اختيار طلب بطاقة بديلة، منبهة إلى أنه لا يمكن سحب النقود باستخدام بطاقة محظورة، ولكن يمكن في هذه الحالة دائماً زيارة أقرب فرع لإجراء السحب، مع التأكد من حمل جواز السفر أو بطاقة الهوية الإماراتية حتى يتسنى للبنك المساعدة.

معاملات الإيقاف

وفيما يخص المعاملات التي تم إيقافها عند حظر البطاقة، أفادت بنوك لـ«الاتحاد» بأنها تشمل التسوق عبر الإنترنت وفي المتجر، والسحوبات النقدية وأنظمة الدفع من دون تلامس

(Apple Pay Google Pay) وغيرها، وجميع اشتراكات البطاقات الائتمانية والمصرفية، منوهه بأن حظر البطاقة لن يؤدي إلى إيقاف الأوامر الدائمة والخصم المباشر من الحساب، والخصم التلقائي للبطاقة المصرفية.