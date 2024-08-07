«أغذية»: 403 ملايين درهم سيولة نقدية لتنفيذ استحواذات جديدة

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تتوافر سيولة نقدية لدى مجموعة أغذية تبلغ 403 ملايين درهم يمكن استخدامها لتمويل عمليات الاندماج والاستحواذ الجديدة، بحسب مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية بمجموعة أغذية.

وأكد المنصوري لـ «الاتحاد» وجود فريق متخصص بالكامل في عمليات الاندماج والاستحواذ لدى المجموعة، يركز على البحث عن فرص النمو في جميع أنحاء المنطقة، حيث تظل أولوية «أغذية» دائماً هي خلق القيمة للمساهمين مع خدمة المجتمعات التي تعمل فيها.

وأوضح أن التركيز في عمليات الاندماج والاستحواذ، سيكون على الأسواق ذات القواعد السكانية الكبيرة واتجاهات الاستهلاك المتزايدة، مشيراً إلى أن السعودية تعتبر سوقاً مثيراً للاهتمام لمجموعة أغذية، حيث تمثل ما يقرب من نصف السكان والناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، ولذا تعمل المجموعة في هذا السوق بالفعل، عبر ثلاثة قطاعات هي (الوجبات الخفيفة، البروتين، والمياه)، ويبدو من المنطقي تجارياً توسيع نطاق عمل المجموعة في السعودية وزيادة قدرتها على التوزيع.

صافي الإيرادات

وفيما يخص تحقيق مجموعة «أغذية» نمواً في صافي الإيرادات بنسبة 14.7% على أساس سنوي، إلى 2.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، قال المنصوري: إن 11.2% من نمو صافي الإيرادات تحقق من زيادة في الحجم و3.5% ناتجاً عن التغيرات في التسعير.

وأضاف أنه باستثناء مبيعات القمح الاستثنائية بقيمة 120 مليون درهم في قطاع الأعمال الزراعية في الربع الأول من 2024، بلغ صافي نمو الإيرادات السنوي 9.3%، كما حققت المجموعة نمواً في الإيرادات بنسبة 5.7% خلال الربع الثاني، وهو فترة عادة ما تكون أبطأ من حيث الأعمال، حيث تحقق هذا النمو بفضل زيادة قدرها 4% في الحجم و1.6% في الأسعار.

وكشف المنصوري، أن نسبة مساهمة الابتكارات في نمو إيرادات المجموعة بلغت 45% خلال النصف الأول من العام، حيث أطلقت «أغذية» عبوات القهوة سريعة التحضير وحبوب الإسبريسو في قطاع الوجبات الخفيفة، ووسّعت محفظتها لتشمل الفشار بنكهات متنوعة، والمقرمشات، والفول السوداني المغطى، وألواح البروتين، وألواح المكسرات، كما أطلقت مجموعة من التمور العضوية، إضافة إلى تقديم منتجات جديدة في قطاع البروتين والأغذية المجمدة في الأردن، بما في ذلك برغر اللحم والدجاج عالي الجودة، منوهاً إلى إطلاق مجموعة جديدة من الأصناف المبتكرة أيضاً ضمن فئة البطاطس المجمدة في الإمارات، بجانب منتجين جديدين من الدقيق وخليطات Agrivita للألبان لتحسين تغذية الحيوانات في الإمارات، ضمن قطاع الأعمال الزراعية.

الأعمال الدولية

وحول نتائج الأعمال الدولية لمجموعة «أغذية»، أفاد المنصوري، بأن إيرادات المجموعة في مصر نمت بنسبة 20.3% على أساس سنوي بالدرهم الإماراتي، في النصف الأول من عام 2024، رغم التأثير السلبي الناتج عن انخفاض قيمة الجنيه المصري.

وأوضح أن إيرادات الصادرات من مصر وصلت إلى 50.7 مليون درهم، بزيادة قدرها 53.6% على أساس سنوي، حيث كان النمو الأساسي لأعمال المجموعة في العملة المحلية عبر أصولها في مصر لا يزال قوياً.

وأكد أن مصر تظل سوقاً استراتيجياً مهماً، بفضل التركيبة الاجتماعية والديموغرافية المواتية والطلب الهيكلي على منتجات البروتين والقهوة والوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى كونها مركز تصنيع فعالاً من حيث التكلفة للأسواق الإقليمية والدولية الرئيسية، منوهاً بأن إنشاء مركز تصدير في مصر يعتبر خطوة مهمة للتحوط ضد تقلبات العملة، مع وجود فرصة قوية للتوسع في أسواق جديدة مثل دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا، التي تتمتع بالعديد من الاتفاقيات التجارية الداعمة.

وأشار المنصوري، إلى أن مصنع «نبيل» في الأردن، التابع لمجموعة «أغذية»، يركز بنسبة 50% على السوق المحلي و50% على التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ويخدم قنوات البيع بالتجزئة، خدمات الأغذية، ومطاعم الخدمة السريعة في الأردن وأسواق دول المجلس. وأضاف: «كما تمتلك المجموعة مخبز الفيصل وأعمال مياه في الكويت، إضافةً إلى أعمال المياه في السعودية التي أصبحت مربحة في العام الماضي.

وذكر أنه في قطاع المياه والأغذية، ارتفعت إيرادات الأعمال الدولية بنسبة 3.5% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024، مع أداء قوي في عمان (+10.6%) والكويت (+7.6%)، وفي قطاعات البروتين والأغذية المجمدة، تأثرت الأعمال في الأردن بالتحديات السوقية، لكن «نبيل» حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 2.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، مدفوعاً بالحجم بفضل الابتكار وإدخال منتجات جديدة.

وأعلن المنصوري، أن مجموعة «أغذية» افتتحت في الربع الثاني من عام 2024، مصنعاً جديداً لتصنيع البروتين في جدة، مما يعزز مكانتها كمورد محلي للبروتين في السعودية، باستثمار قدره 90 مليون درهم، لافتاً إلى أن المنشأة تتمتع بقدرة إنتاجية سنوية تتجاوز 7000 طن، مع خطين للإنتاج قادرين على إنتاج أكثر من 50 وحدة تخزين، ولذا يُعد هذا التوسع استثماراً استراتيجياً في أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي.

خريطة رقمية

ووفقاً المنصوري، فإن خريطة الطريق الرقمية التي مدتها خمس سنوات تهدف إلى تحويل مجموعة «أغذية» من مؤسسة قائمة على المنتجات إلى مؤسسة تعتمد على البيانات وتركز على المستهلك، مؤكداً أن خطة المجموعة للتحول الرقمي حققت نمواً بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، وبلغت المبيعات الرقمية في النصف الأول 91 مليون درهم، ما يمثل 3.8% من إجمالي الإيرادات، باستثناء المعاملات لمرة واحدة.

وذكر المنصوري، أن «أغذية» تواصل التقدم في أجندة الاستدامة الخاصة بها، حيث نجحت خلال النصف الأول من عام 2024 في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 7.6% على أساس سنوي، كما بدأت تجارب متنوعة لدراسة إمكانية إدراج الشاحنات الكهربائية والمركبات الأخرى لتقليل الانبعاثات عبر نطاق أوسع من عملياتها التشغيلية، مختتماً بالإشارة إلى أنه في الربع الثاني من عام 2024، تم تشغيل محطة الطاقة الشمسية ALPIN في تركيا، التي تتألف من 1088 لوحاً شمسياً بسعة إجمالية تبلغ 850.45 كيلوواط في الساعة.