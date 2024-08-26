«مبادلة» تستحوذ على شركة تابعة لـ «UCB» في الصين

بوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، استحواذها على 100 في المائة من ملكية أعمال تابعة لشركة «UCB Pharma» في الصين، وذلك بالشراكة مع مجموعة «CBC»، أكبر مجموعة لإدارة الأصول المخصصة للرعاية الصحية في آسيا.

وتعد «UCB» شركة أدوية بيولوجية عالمية مقرها بلجيكا، وتحتل موقعاً رائداً في السوق في مجالات المناعة والأعصاب والأمراض النادرة، وهي سوق قوية تشهد نمواً متصاعداً في الصين، كما أن الشركة أصبحت مستعدة استراتيجياً لتنمية محفظتها في مجال أدوية الجهاز العصبي المركزي.

ويشمل نطاق هذا الاستحواذ محفظة أدوية الأعصاب التابعة لشركة UCB (وتضم كلاً من -KeppraوVimpat، وNeupro) ومحفظة أدوية الحساسية (Zyrtec وXyzal) في بر الصين الرئيسي، بالإضافة إلى موقع تصنيع في مدينة زهوهاي الصينية.

وبلغ صافي مبيعات هذه الأدوية مجتمعة في الصين مبلغ 131 مليون يورو في عام 2023.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق هذه الصفقة في الربع الأخير من عام 2024، وذلك شريطة استيفاء شروط معينة، من بينها الحصول على الموافقات اللازمة لمكافحة الاحتكار والشروط المعتادة الأخرى.

ويتوافق هذا الاستثمار مع توجّه مبادلة نحو تعزيز حضورها في قارة آسيا من خلال استثمارات مختارة في قطاعات متنوعة ذات إمكانات نمو قوية.

وتأتي الرعاية الصحية، وخاصة عمليات الاستحواذ على شركات الأدوية، في طليعة المجالات التي تستهدفها هذه الاستراتيجية الاستثمارية.

إضافة إلى ذلك، فإن التعاون الاستراتيجي مع مجموعة «CBC»، والذي يجيء بعد الاستحواذ على «Hasten Biopharma»، يؤكد التزام مبادلة المستمر بإنشاء منصات مخصصة لتلبية احتياجات أسواق الرعاية الصحية في الصين وقارة آسيا بصورة عامة.

وقال محمد البدر، رئيس قسم الاستثمارات في الصين في شركة مبادلة: «يسعدنا الدخول في شراكة مع مجموعة 'CBC' بهدف دعم المرحلة التالية من نمو محفظة 'UCB' لكي تصبح شركة رائدة في الصين في مجال توفير أدوية حيوية من شأنها إحداث نقلة نوعية في الأسواق».

من جانبها، قالت مينا الحمودي، رئيسة الرعاية الصحية في مبادلة: «نتطلع لبناء منصة واسعة النطاق تركّز على أدوية الجهاز العصبي المركزي في السوق الصيني، خاصة في ظل وجود حاجة متزايدة وملحّة لهذه الأدوية في الصين على المستوى التشخيصي والإكلينيكي».

من جانبه، قال جين كرستوف تيليار، الرئيس التنفيذي لشركة 'UCB': «تتضمن خطط 'UCB'، على المدى القصير، إطلاق مجموعة من الأدوية المبتكرة في مجالات المناعة والأعصاب والأمراض النادرة في الصين، وسنعمل على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي يستفيد منها المرضى، من خلال التعاون المستمر مع الشركاء المحليين وتعزيز الابتكار».

من ناحيته، قال جين كريستوف: «نحن على قناعة بأن مبادلة ومجموعة 'CBC' هما الشريكان المثاليان لتطوير محفظة الأدوية وتحسين مستوى حياة الأشخاص الذين يعانون من أمراض الأعصاب والحساسية في بر الصين الرئيسي».