الثلاثاء 27 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مبادلة» تستحوذ على شركة تابعة لـ «UCB» في الصين

1.1 تريليون درهم أصول "مبادلة"
26 أغسطس 2024 15:52

بوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، استحواذها على 100 في المائة من ملكية أعمال تابعة لشركة «UCB Pharma» في الصين، وذلك بالشراكة مع مجموعة «CBC»، أكبر مجموعة لإدارة الأصول المخصصة للرعاية الصحية في آسيا.

وتعد «UCB» شركة أدوية بيولوجية عالمية مقرها بلجيكا، وتحتل موقعاً رائداً في السوق في مجالات المناعة والأعصاب والأمراض النادرة، وهي سوق قوية تشهد نمواً متصاعداً في الصين، كما أن الشركة أصبحت مستعدة استراتيجياً لتنمية محفظتها في مجال أدوية الجهاز العصبي المركزي.
ويشمل نطاق هذا الاستحواذ محفظة أدوية الأعصاب التابعة لشركة UCB (وتضم كلاً من -KeppraوVimpat، وNeupro) ومحفظة أدوية الحساسية (Zyrtec وXyzal) في بر الصين الرئيسي، بالإضافة إلى موقع تصنيع في مدينة زهوهاي الصينية.
وبلغ صافي مبيعات هذه الأدوية مجتمعة في الصين مبلغ 131 مليون يورو في عام 2023.
ومن المتوقع أن يتم إغلاق هذه الصفقة في الربع الأخير من عام 2024، وذلك شريطة استيفاء شروط معينة، من بينها الحصول على الموافقات اللازمة لمكافحة الاحتكار والشروط المعتادة الأخرى.
ويتوافق هذا الاستثمار مع توجّه مبادلة نحو تعزيز حضورها في قارة آسيا من خلال استثمارات مختارة في قطاعات متنوعة ذات إمكانات نمو قوية.
وتأتي الرعاية الصحية، وخاصة عمليات الاستحواذ على شركات الأدوية، في طليعة المجالات التي تستهدفها هذه الاستراتيجية الاستثمارية.
إضافة إلى ذلك، فإن التعاون الاستراتيجي مع مجموعة «CBC»، والذي يجيء بعد الاستحواذ على «Hasten Biopharma»، يؤكد التزام مبادلة المستمر بإنشاء منصات مخصصة لتلبية احتياجات أسواق الرعاية الصحية في الصين وقارة آسيا بصورة عامة.
وقال محمد البدر، رئيس قسم الاستثمارات في الصين في شركة مبادلة: «يسعدنا الدخول في شراكة مع مجموعة 'CBC' بهدف دعم المرحلة التالية من نمو محفظة 'UCB' لكي تصبح شركة رائدة في الصين في مجال توفير أدوية حيوية من شأنها إحداث نقلة نوعية في الأسواق».
من جانبها، قالت مينا الحمودي، رئيسة الرعاية الصحية في مبادلة: «نتطلع لبناء منصة واسعة النطاق تركّز على أدوية الجهاز العصبي المركزي في السوق الصيني، خاصة في ظل وجود حاجة متزايدة وملحّة لهذه الأدوية في الصين على المستوى التشخيصي والإكلينيكي».
من جانبه، قال جين كرستوف تيليار، الرئيس التنفيذي لشركة 'UCB': «تتضمن خطط 'UCB'، على المدى القصير، إطلاق مجموعة من الأدوية المبتكرة في مجالات المناعة والأعصاب والأمراض النادرة في الصين، وسنعمل على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي يستفيد منها المرضى، من خلال التعاون المستمر مع الشركاء المحليين وتعزيز الابتكار».
من ناحيته، قال جين كريستوف: «نحن على قناعة بأن مبادلة ومجموعة 'CBC' هما الشريكان المثاليان لتطوير محفظة الأدوية وتحسين مستوى حياة الأشخاص الذين يعانون من أمراض الأعصاب والحساسية في بر الصين الرئيسي».

مبادلة للاستثمار
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
شرطة دبي: وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
علوم الدار
"شرطة دبي": وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
اليوم 15:49
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية إيران
علوم الدار
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية إيران
اليوم 19:41
عائشة اليماحي: تمكين الكوادر النسائية الوطنية
علوم الدار
عائشة اليماحي: تمكين الكوادر النسائية الوطنية
اليوم 19:41
«خليفة التربوية»: إسهامات المرأة الإماراتية بارزة في التنمية الوطنية
علوم الدار
«خليفة التربوية»: إسهامات المرأة الإماراتية بارزة في التنمية الوطنية
اليوم 19:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©