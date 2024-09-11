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«موانئ أبوظبي» ترسي عقود توريد رافعات إلى «زد بيه إم سي»

«موانئ أبوظبي» ترسي عقود توريد رافعات إلى «زد بيه إم سي»
11 سبتمبر 2024 19:03


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن موافقتها على إرساء عقود إلى شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة «زد بيه إم سي»، بتكلفة إجمالية تزيد على 420 مليون درهم، يتم بموجبها توريد 6 رافعات رصيف، و17 رافعة جسرية مطاطية هجينة، ليتم تشغيلها في مشاريعها بمحطة «نيو إيست مول» بميناء بوانت نوار الكونغولي، وموانئ نواتوم - محطة لواندا في أنغولا.
يأتي ذلك في إطار اتفاقية الامتياز التي أبرمتها مجموعة موانئ أبوظبي لمدة 30 عاماً لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في «ميناء بوانت نوار» الكونغولي، واتفاقية الامتياز لمدة 20 عاماً لتحديث وتشغيل محطة لواندا متعددة الأغراض في أنجولا، كما تتماشى هذه الخطوة مع توجه المجموعة الاستراتيجي نحو توسيع أعمالها في الأسواق الناشئة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق المصالح المشتركة.
وبموجب عقود الترسية، سيستقبل كل من ميناء بوانت نوار ومحطة لواندا ثلاث رافعات رصيف من نوع «سوبر بوست باناماكس»، القادرة على تغطية 21 صفاً من الحاويات وبمسافة تصل إلى 60 متراً.
ومن ناحية أخرى، سيحصل ميناء بوانت نوار على ثماني رافعات، في حين ستحصل محطة لواندا على تسع رافعات. وستسهم الرافعات الجسرية المطاطية الهجينة في توفير ما يصل إلى 60% من الوقود، مقارنة بمثيلاتها من رافعات الديزل التقليدية، بما يعادل مليون لتر وقود سنوياً، وحوالي 5,000 طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، مجموعة موانئ أبوظبي: يسعدنا إحراز هذا التقدم في تنفيذ اتفاقيات الامتياز التي أبرمناها في أنغولا والكونغو، حيث ستشكل هذه الرافعات مرفقاً حيوياً يسهم في تطوير وتحديث العمليات في الميناءين، ويأتي هذا التقدم تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الشركاء الرئيسيين في جميع أنحاء العالم، وفي إطار التزامنا الراسخ بالاستثمار في تطوير البنى التحتية لمحطاتنا، وتبنينا للتكنولوجية المتقدمة والحلول الابتكارية التي نهدف من خلالها إلى إضافة قيمة حقيقية لمتعاملينا وشركائنا، وتحقيق الازدهار الاقتصادي للمجتمعات التي نعمل بها.
ومن جانبه، قال ريكي يو، أمين حزب ورئيس مجلس إدارة شركة «زد بيه إم سي»: انطلاقاً من مكانتنا العالمية الرائدة في قطاع الرافعات ومعدات الموانئ، فإن الحضور العالمي لشركة «زد بيه إم سي» لا يضاهى، وتدعمه فرقنا من المختصين والخبراء في المجال، ويسرنا توسيع نطاق هذه الشراكة الممتدة لسنوات مع مجموعة موانئ أبوظبي، وهي أحد متعاملينا الرئيسيين، وتزويدها برافعات الرصيف الحديثة من نوع «سوبر بوست باناماكس» بما يخدم توسع أعمالها في قارة أفريقيا".

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