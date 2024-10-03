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اقتصاد

"الاتحادية للضرائب" تُشارك في اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب بدول "بريكس"

"الاتحادية للضرائب" تُشارك في اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب بدول "بريكس"
3 أكتوبر 2024 15:48

 شاركت دولة الإمارات ممثلةً في الهيئة الاتحادية للضرائب في جلسات اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب في دول مجموعة "بريكس" التي عُقدت خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2024 بالعاصمة الروسية موسكو، بمُشاركة وفود من الجهات الضريبية في المجموعة.

وفي بيان صحفي صادر اليوم عن الهيئة، أكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب الذي ترأس وفد الدولة في الاجتماع أن اجتماعات مجموعة "بريكس" تكتسب أهمية كبيرة حيث تُعد المجموعة آلية فعالة لتعزيز الازدهار العالمي، مُشيرًا إلى أن مُشاركة الهيئة جاءت في إطار الحرص على الحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متوازنة لمواكبة التطورات المتواصلة في النظام العالمي.

وأشار إلى أهمية المُناقشات والموضوعات التي تم بحثها خلال الاجتماع، والتي تُساهم في تعزيز التعاون البنَّاء في المجال الضريبي والمالي للدول الأعضاء بما يتماشى مع توجهاتهم المستقبلية، عبر تبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات الضريبية بدول المجموعة.

وخلال المُشاركة في اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب في "بريكس" استقبل معالي ميخائيل ميشوستين، رئيس وزراء روسيا وفد الهيئة، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون المُشترك خصوصًا في المجال الضريبي وتعزيز مسارات النمو الاقتصادي، كما عقد الوفد اجتماعًا مع دانييل إغوروف مدير عام هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية، تم خلاله بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجال الضريبي.
وتم خلال اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب في مجموعة "بريكس" تسليط الضوء على الأطر التنظيمية الضريبية والسياسات المالية التي تتبعها كل دولة من دول "بريكس"، ومُناقشة سُبل رفع كفاءة قطاع الضرائب العالمي بصفة عامة.

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وشهد الاجتماع عدداً من الجلسات المتخصصة والجلسات النقاشية حول الجوانب الضريبية، والتركيز على العملاء في إدارة الضرائب وتقديم الخدمات الضريبية، وجمع البيانات واستخدامها، وآليات تحديث وتطوير ضريبة القيمة المضافة، وممارسات الموارد البشرية في الإدارات الضريبية، ومشاركة الشباب ومشاركة المرأة في الشبكة الضريبية.

المصدر: وام
الاتحادية للضرائب
مجموعة بريكس
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