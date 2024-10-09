«المالية» تنظم ملتقى الإعلام المالي

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة المالية، أمس، ملتقى الإعلام المالي بعنوان «البيانات المالية الحكومية»، في إطار جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الإعلامية.

وأوضحت الوزارة أن تنظيم الملتقى يأتي انطلاقاً من إدراكها لأهمية دور الإعلام في تعزيز الوعي المالي، والمساهمة في معرفة أعمق للتطورات الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات.

حضر الملتقى عزة الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة المالية، وعبير علي العبدولي، مدير إدارة السياسات المالية الكلية في وزارة المالية، وعدد من الإعلاميين المختصين بالشؤون المالية والاقتصادية يمثلون مختلف وسائل الإعلام، والمواقع الإخبارية المحلية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمختصين الماليين في وزارة المالية.

وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز الحوار مع وسائل الإعلام، وتزويد الإعلاميين المختصين بالقطاع المالي بأدوات معرفية حديثة لتحليل البيانات المالية والتعامل معها، مشيرة إلى الدور المحوري لوسائل الإعلام في تقديم المعلومات الدقيقة والشفافة لأفراد المجتمع عن القطاع المالي.

ووفق وزارة المالية، يأتي الملتقى في وقت تشهد فيه دولة الإمارات نمواً متسارعاً في المشهد الاقتصادي والمالي، مما يعزز من مكانتها كواحدة من أبرز الاقتصادات التنافسية على مستوى العالم، وهو ما يدعو إلى أهمية توضيح المفاهيم المالية الحديثة، وتسليط الضوء على دور الإعلام في نقل هذه المفاهيم إلى الجمهور.

واستهدف الملتقى تقديم منصة تفاعلية تهدف إلى تمكين معرفة أعمق لأولويات السياسة المالية لدولة الإمارات والتي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز منظومة العمل المالي الحكومي، وترسيخ المكانة العالمية للدولة في هذا القطاع، إلى جانب التعريف بالمستجدات والأدوات التي توفرها الوزارة من خلال بوابتها الإلكترونية والتي تعد مصدراً موثوقاً للبيانات والمعلومات والأرقام والإحصاءات والدراسات المتعلقة بالشأن المالي، بما يساعد المؤسسات الإعلامية والإعلاميين على أداء دورهم بفاعلية.

وتضمن الملتقى عروضاً وجلسات تفاعلية منها جلسة حديث الخبراء بعنوان «البيانات الحكومية والوعي المالي العام»، قدمها الدكتور سهل الروسان، مستشار اقتصادي أول في إدارة السياسات المالية الكلية في وزارة المالية.