ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط مؤشرات على نمو واردات الصين من الخام في حين حد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية من المكاسب بشكل عام.

وبحلول الساعة 0003 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 73.40 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‭‭ ‬‬14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 69.53 دولار للبرميل.

‬‬قالت مصادر في السوق أمس الثلاثاء نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 4.75 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر. لكن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 2.48 مليون برميل.

وذكرت المصادر أن مخزونات نواتج التقطير هبطت أيضا بواقع 688 ألف برميل الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن تصدر البيانات الحكومية الرسمية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.



