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اقتصاد

تعاون بين «الصناعة» و«اللولو» لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات»

خلال إطلاق الحملة الترويجية (من المصدر)
6 ديسمبر 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرة وطنية لترويج المنتجات المصنعة في دولة الإمارات من خلال تعاون استراتيجي مع «مجموعة اللولو للتجزئة»، لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات»، سيتم من خلالها الترويج للمنتجات المصنعة محلياً عبر منافذ البيع التابعة لمجموعة اللولو في الدولة.
وتتكون المبادرة من مرحلتين، الأولى تبدأ بإضافة المصنعين المعتمدين لدى «مجموعة اللولو للتجزئة» للمشاركة في الحملة تحت شعار «اصنع في الإمارات»، لترويج المنتجات المصنعة محلياً، وتتضمن المرحلة الثانية دعم المصنعين المحليين والموردين المعتمدين لدى المجموعة للحصول على علامة «صُنع في الإمارات» حسب متطلبات الوزارة.
وبموجب التعاون، سيتم تخصيص أرفف للمنتجات في منافذ البيع للمجموعة طوال شهر ديسمبر، وستبدأ الحملة بـ 53 منتجاً أسبوعياً، بالإضافة إلى توفير تخفيضات تبدأ من 5.3% ونقاط للمشترين في «برنامج السعادة» للولاء الخاص بمجموعة اللولو تزامناً مع الاحتفال بالذكرى 53 لقيام الاتحاد، لتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر.
وتم توقيع مذكرة تعاون بين الطرفين بهدف الترويج للمنتجات الإماراتية، وتشجيع المصنعين للحصول على علامة «صُنع في الإمارات» التي تصدرها الوزارة، وتتماشى مذكرة التعاون مع جهود مبادرة «اصنع في الإمارات» الداعمة لنمو القطاع الصناعي في الدولة واستدامة سلاسل الإمداد، من خلال توفير الممكنات والمزايا والحوافز للشركات الصناعية في الدولة، و«برنامج المحتوى الوطني» من خلال تحفيز الموردين لمجموعة اللولو للتجزئة على الانضمام للبرنامج.
كما ستعقد الوزارة بالتعاون مع مجموعة اللولو ورشاً توعوية مشتركة مع الموردين والمصنعين للمجموعة، للتوعية بفوائد الانضمام لبرنامج المحتوى الوطني، وكذلك آليات التقدم بطلب للحصول على علامة «صُنع في الإمارات» التي تصدرها الوزارة.
وتهدف مبادرة الحملة الترويجية إلى رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بجودة وتنافسية المنتجات الوطنية.

قصص نجاح وطنية
أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن المذكرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع الشركات الرائدة في الدولة، وضمن جهود الوزارة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين ورواد الأعمال، ودعم الشركات التي تأسست في دولة الإمارات وشهدت نمواً نتيجة البيئة الاقتصادية الجاذبة، التي توفر للمستثمرين المحليين والدوليين الممكنات والحوافز والتسهيلات، خاصة الذين أسهموا باستثماراتهم في قصص نجاح وطنية، استفادت من السياسات والبيئة التشريعية المرنة والمحفزة والداعمة للنمو والتنافسية في كافة القطاعات.
وقال السويدي: نتعاون في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الخاصة، بهدف تعزيز الشراكات التكاملية، وتمكين النمو بالقطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته على المستوى المحلي والدولي، وفتح الآفاق للقطاع الخاص لتطوير أعماله واستثماراته، وتقديم الممكنات والحوافز والحلول التمويلية التنافسية للشركات العاملة في القطاع الصناعي الوطني.
ومن جانبه، قال سيفي روباوالا، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو للتجزئة: ملتزمون تماماً بدعم وتعزيز مبادرة (اصنع في الإمارات)، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وتم تكريم عدد من المصنعين الإماراتيين والمستثمرين الأجانب، لدورهم في تحقيق مستهدفات المبادرة، وذلك بحضور مسؤولين من الجانبين منهم أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسيفي روباوالا، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو.

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