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«الاتحاد للطيران» تحصد جائزة «شركة الطيران الرائدة في التصميم

«الاتحاد للطيران» تحصد جائزة «شركة الطيران الرائدة في التصميم»
11 ديسمبر 2024 20:11

أبوظبي (الاتحاد)
 فازت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بجائزة «شركة الطيران الرائدة في مجال التصميم لعام 2024» و«شركة الطيران الرائدة في مجال التصميم لعام 2024 في الشرق الأوسط» للعام الثاني على التوالي، في جوائز DesignAir السنوية.

وتشتهر الاتحاد للطيران بتصاميمها المميزة، بدءاً من تصميم ذيل الطائرة الذي يستمد إلهامه من أبوظبي إلى التفاصيل الصغيرة مثل الإضاءة التي يمكن التحكم بها في مقصورات الطائرة.

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وتواصل الاتحاد الاستثمار بشكل كبير في تجربة الضيوف، حيث أطلقت مؤخراً قوائم طعام جديدة، إضافة إلى مستلزمات العناية الشخصية بالشراكة مع جورجيو أرماني والعلامة التجارية الرائدة للعناية بالبشرة ESPA، وصالات انتظار مذهلة في مطار زايد الدولي.
في هذه المناسبة، علّق أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران: «نحن ممتنون لهذه الجوائز التي تعترف بالتزامنا بتقديم تجارب عملاء استثنائية لضيوفنا. تشتهر الاتحاد بتصاميمها الرائدة ونقل الابتكار إلى المقصورة، ونحن نتطلع إلى عام 2025 حيث سنواصل العمل على هذا من خلال مفاهيم تصميم جديدة ورائدة في القطاع».
وقال جوني كلارك، مؤسس ورئيس مجلس إدارة The DesignAir: «للعام الثاني على التوالي، حصلت الاتحاد على جائزة شركة الطيران الرائدة في مجال التصميم في الشرق الأوسط. ولم تتوقف الشركة عن الاستثمار في تجربة الركاب، مع صالات ووسائل راحة ومقصورات جديدة مثيرة للإعجاب بالفعل. أظهر فريق الاتحاد لقضاة TheDesignAir تفانياً لا يتزعزع في تطوير تصاميم الشركة ووسائل الراحة التي تقدّمها».
وأضاف: «من صالات الانتظار في المطار إلى الزي الرسمي لطاقم الطائرة ومستلزمات الراحة من أرماني كاسا، لم تدخر الاتحاد أي جهد أو تترك أي تفصيل للصدفة في خلق تجربة سفر متناغمة تتركز على علامة الاتحاد التجارية. إن الفخامة غير المبالغ فيها تشكل تغييراً منعشاً في المنطقة، وقد حققت الاتحاد التوازن الصحيح بين الفخامة والترف، ما يترك انطباعاً دائماً لدى ضيوفها. ونحن نشيد بالاتحاد لمواصلة تعزيز تجربة الضيوف في فترة النمو ونتطلع إلى المزيد من ابتكارات التصميم والتطورات منها في عام 2025 وما بعده».
وتتخصص DesignAir في جوائز شركات الطيران التي تستثمر في التصميم والمنتج والعلامة التجارية، حيث يتم اختيار الفائزين من قبل لجنة من الحكام تتضمن خبراء في القطاع ومسافرين دائمين.
ومؤخراً، حصدت الاتحاد أيضاً ثلاث جوائز من جوائز السفر العالمية 2024، عن أفضل تجربة للضيوف، وأفضل درجة سياحية، وأفضل صالة درجة أولى في مطار زايد الدولي.

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