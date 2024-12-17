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اقتصاد

«الطيران المدني» تطلق استراتيجية السلامة لمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية

«الطيران المدني» تطلق استراتيجية السلامة لمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية
17 ديسمبر 2024 16:14

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني أول استراتيجية لسلامة خدمات الملاحة الجوية لمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية للفترة 2024-2026.

وقال بيان صادر اليوم، «تأتي هذه الاستراتيجية لتترجم التزام الهيئة الثابت بالحفاظ على أعلى معايير السلامة وتعزيز ثقافة السلامة الاستباقية في عمليات المركز».

وتتوافق الاستراتيجية مع كل من الخطة العالمية لسلامة الطيران (GASP) والخطة الوطنية لسلامة الطيران (NASP)، كما أنها تضع إطار عمل قوياً ومرناً لتعزيز نظام إدارة السلامة لمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، ومن خلال دمج المعايير العالمية والوطنية، تعزز هذه الاستراتيجية قدرة المركز على تحديد الثغرات في السلامة وتطبيق حلول شاملة تحسن من سلامة العمليات.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «نحن فخورون بإطلاق استراتيجية سلامة خدمات الملاحة الجوية، التي تترجم التزامنا المستمر بأعلى معايير السلامة وتؤكد حرص دولة الإمارات على أن تكون رائدة إقليميًا في هذا المجال. وتعد هذه الاستراتيجية نموذجًا مبتكرًا يدمج بين الخطة العالمية والخطة الوطنية مع أهداف مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية».

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ومن جانبه، قال أحمد إبراهيم الجلاف، المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية: «ستعزز هذه الاستراتيجية الكفاءة التشغيلية للمركز وتضيف قيمة كبيرة لشركات الطيران والمسافرين ومستخدمي الأجواء الإماراتية. سنواصل السعي لتحسين مستوى وجودة الخدمات، مع التركيز على ضمان سلامة وكفاءة المجال الجوي».

وتشمل الاستراتيجية العمل على التحسين المستمر في أداء السلامة، وذلك من خلال برامج تدريب متخصصة وتطوير مهارات متقدمة للعاملين في المركز، بالإضافة إلى دمج أفضل الممارسات المتبعة في الصناعة. كما تركز الاستراتيجية على تحسين إدارة بيانات السلامة عبر تحسين طرق جمع وتحليل البيانات لتعزيز اتخاذ القرار، واكتساب رؤى حول التوجهات العالمية، وتحقيق تحسينات مستهدفة في نتائج السلامة.

ومنذ بداية عام 2024، شهدت دولة الإمارات نمواً بنسبة 10.3% في الحركة الجوية، ما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز إجراءات السلامة، لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الملاحة الجوية.

وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني جهودها لتحقيق الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات، لتعزيز التعاون المستمر، وتحسين معايير السلامة وتعزيز قدرات نظام إدارة السلامة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لحركة الطائرات في منطقة معلومات الطيران الإماراتية.
 

هيئة الطيران المدني
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