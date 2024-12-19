%30 نمو حجوزات السفر خلال الإجازة الشتوية

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجلت حركة السفر للموسم الشتوي الحالي طفرة استثنائية مع ارتفاع ملحوظ في الحجوزات والطلب لوجهات عالمية مختلفة أوروبية ورابطة الدول المستقلة وآسيوية وعربية، بحسب مسؤولي شركات طيران وسياحة في الإمارات، والذين أكدوا أن الطلب على السفر ارتفع مقارنة بالعام الماضي بمتوسط %30.

وقال علاء العلي الرئيس التنفيذي لـ«نيرفانا» للسفر والسياحة، إن موسم الذروة للسفر يستمر لنهاية العام حيث تشهد الشركات حركة بالحجوزات غير اعتيادية وكبيرة للموسم الحالي.

وتوقع العلي نمو الحجوزات بين 30 إلى 40% للموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي مع إقبال الكثيرين على السفر خلال هذه الإجازة وموسم الأعياد، مشيراً إلى أن إشغال مقاعد رحلات الطيران على الوجهات الأكثر طلباً خلال هذه الإجازة يتراوح بين 80 إلى 100% ما يؤكد ضرورة الحجز المبكر من الراغبين بالسفر.

وحول أهم الوجهات التي تشهد زيادة في الطلب، قال العلي: أكثر الدول طلباً من الإمارات خلال الإجازة الشتوية دول أوروبية، بالإضافة إلى مصر والمغرب وجزر المالديف وسيشل، إضافة إلى وجهات آسيوية مثل ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة.



زيادة الحجوزات

وبحسب العربية للطيران- أبوظبي، تشهد الناقلة طفرة في حجوزات السفر للموسم الشتوي الحالي.

وأشارت الناقلة لـ«الاتحاد»، أنه من أكثر الوجهات طلباً هي يكاترينبرغ في روسيا، وباكو في أذربيجان، وكولومبو عاصمة سيريلانكا، وموسكو، واسطنبول في تركيا، وطشقند عاصمة أوزبكستان.

وبحسب بيان لطيران الإمارات أصدرته مؤخراً، تشهد أعداد المغادرين خلال موسم الأعياد نمواً ملحوظاً عن العام الماضي والذي شهد مغادرة أكثر من 75 ألف مسافر من مسافري طيران الإمارات مطار دبي الدولي يومياً، وتتوقع الناقلة أن تتصاعد هذه الأعداد إلى 89 ألف مسافر في بعض الأيام، ما يمثل زيادة بنسبة 20% تقريباً.

وأكدت طيران الإمارات أن حركة المسافرين ستصل إلى الذروة في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر قبل عيد الميلاد، في حين من المتوقع أن يغادر أكثر من 88 ألف مسافر يومياً 27 و28 و29 ديسمبر قبل ليلة رأس السنة الجديدة.

وكشفت سكاي سكانر عن أبرز تفضيلات السفر لموسم الأعياد هذا العام وأفضل الوجهات التي يتطلّع سكان دولة الإمارات للاحتفال فيها بالعطلة المقبلة، وتشير أحدث بيانات البحث لدى الشركة بين سبتمبر وأوائل ديسمبر إلى رغبة المسافرين بزيارة مجموعة متنوعة من الوجهات، على رأسها المملكة المتحدة والهند وتايلاند، وما يزال المسافرون من دولة الإمارات يفضلون الوجهات الشهيرة مثل لندن وبانكوك وإسطنبول، كما تسجّل الوجهات الهادئة مثل جزر المالديف والمنتجعات الشاطئية في تركيا ارتفاعاً في أعداد الزوار أيضاً.

وبحسب سكاي سكانر، تسجل الفترة بين 14 و18 ديسمبر حركة المغادرة الأكثر ازدحاماً، إذ يفضّل المسافرون تمديد عطلاتهم لقضاء مزيد من الأوقات المميزة.

وتتمثل معظم الحجوزات خلال هذه الفترة في الرحلات ذهاباً وإياباً، مما يؤكد تركيز المسافرين من دولة الإمارات على تجارب السفر المريحة بالدرجة الأولى.



مطار دبي

يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال الزيادة المرتقبة في أعداد المسافرين، بالتزامن مع انطلاق موسم عطلات الشتاء، حيث من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى أكثر من 5.2 مليون مسافر بين 13 و31 ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يصل المتوسط اليومي لعدد المسافرين إلى 274 ألف مسافر، وأن يكون يوم الجمعة 20 ديسمبر أكثر الأيام ازدحاماً، خلال هذه الفترة، مع استقبال ما يقارب 296 ألف مسافر، فيما تشهد عطلة نهاية الأسبوع من 20 إلى 22 ديسمبر أعلى معدلات الحركة مع استقبال المطار، ما يُقدر بنحو 880 ألف مسافر.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للطيران المدني، سجلت مطارات أبوظبي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، أكثر من 103 ملايين مسافر حتى نهاية سبتمبر الماضي، فيما توقعت الهيئة العامة للطيران المدني أن تصل حركة المسافرين في مطارات الدولة إلى نحو 150 مليون مسافر مع نهاية العام الجاري مقارنة مع 134 مليون مسافر العام الماضي بنمو يصل إلى 12%.