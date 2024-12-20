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اقتصاد

شعاع كابيتال تتوصل إلى اتفاقية مع دائنها الرئيسي

شعاع كابيتال تتوصل إلى اتفاقية مع دائنها الرئيسي
20 ديسمبر 2024 15:28

دبي (الاتحاد)

أعلنت شعاع كابيتال المدرجة في سوق دبي المالي عن نجاحها في التوصل إلى اتفاقية مع دائنها الرئيسي، لإعادة هيكلة تسهيلات مستحقة بقيمة 208 مليون درهم، مما يمثل إنجازًا كبيرًا في جهود الشركة الاستراتيجية لتحسين هيكل رأس مالها. 

وتتضمن الاتفاقية إعادة هيكلة القرض البالغة قيمته 208 مليون درهم، فترة إعفاء مؤقتة لمدة 12 شهرًا من أقساط أصل الدين، يعقبها تعديل وتمديد للقرض القائم وأقساط أصل الدين المرتبطة به، مع ارتباط المدفوعات المسبقة بمعايير محددة وتوفر هذه الاتفاقية لشركة شعاع مرونة أكبر تمكنها من تحسين عملياتها والتركيز على النمو المستدام. 

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وستساهم هذه الخطوة في تعزيز المركز المالي لشركة شعاع ورفع سيولتها المالية بما يعزز الكفاءة التشغيلية للشركة وتدعم الاتفاقية جهود شركة شعاع كابيتال لإعادة هيكلة الأعمال ودفع عجلة النمو وخلق القيمة المضافة لمساهميها.

وفي هذا الصدد، قال وفيق بن منصور، الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال:  بالتوصل إلى هذه الاتفاقية، تكون شعاع قد استكملت إعادة هيكلة الديون مع دائنها الرئيسي، مما ساهم في تحقيق تسويات لأكثر من 1.2 مليار درهم من الالتزامات منذ بداية العام وستؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز المركز المالي للشركة واغتنام فرص النمو المستقبلية.

ويعد التوصل لهذه الاتفاقية خطوة مهمة في استراتيجية شعاع، ويؤكد التزامها بتحقيق النمو المستدام في إطار جهودها لاستعادة ريادتها في الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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