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اقتصاد

هوندا ونيسان تعلنان عن خطط للاندماج

جانب من المؤتمر الصحفي لهوندا ونيسان في طوكيو
23 ديسمبر 2024 12:42

أعلنت شركتا صناعة السيارات اليابانيتان نيسان موتور كورب وهوندا موتور عن خطط لتوحيد جهودهما، لتشكيل ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات.

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وقالت شركتا هوندا ونيسان اليوم الاثنين إنهما اتفقتا على دراسة إمكانية الاندماج وتأسيس شركة قابضة مشتركة، وهو ما من شأنه‭‭‭ ‬‬‬تكوين ثالث أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم.
وقالت الشركتان في بيان إنهما تستهدفان مبيعات مجمعة بقيمة 30 تريليون ين (191 مليار دولار) وأرباحا تشغيلية تزيد عن ثلاثة تريليونات ين من خلال الاندماج المحتمل.
وتأمل الشركتان في إنهاء المحادثات بحلول يونيو 2025 ثم تأسيس شركة قابضة بحلول أغسطس 2026. وفي ذلك الوقت ستلغي الشركتان إدراج أسهمهما في البورصة.

المصدر: وكالات
اليابان
صناعة السيارات
هوندا
نيسان موتور
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