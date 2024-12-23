الإثنين 23 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يعزز مكاسبه بعد بيانات تضخم أميركية

.
23 ديسمبر 2024 16:25

 


لندن (رويترز) 

أخبار ذات صلة
ارتفاع أسعار الذهب
استقرار أسعار الذهب

عزز الذهب مكاسبه بعد أن أحيت قراءة للتضخم في الولايات المتحدة جاءت أقل من المتوقع الآمال في اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المزيد من قرارات تيسير السياسة النقدية في العام المقبل.
وبحلول الساعة 0734 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2631.89 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعاً للجلسة الثالثة على التوالي بعد تسجيل أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر يوم الأربعاء على خلفية تعليقات عكست ميل البنك المركزي الأميركي للتشديد النقدي.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2645.80 دولار للأوقية.
وارتفعت أسعار الذهب واحداً بالمئة يوم الجمعة مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أشارت البيانات إلى تباطؤ التضخم.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الشهري في الولايات المتحدة تباطأ في نوفمبر بعد تحسن طفيف في الشهور القليلة الماضية. وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1% في الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بنسبة 0.2% في أكتوبر.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي واثنان من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة إنهم يشعرون بأن من المرجح أن يستأنف البنك خفض أسعار الفائدة العام المقبل، لكنهم سيتريثون لأن «مرحلة إعادة التقييم» قد انتهت.
ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 29.84 دولار للأوقية. وقفز البلاتين 1.2% إلى 937.35 دولار، وكذلك صعد البلاديوم 0.2% إلى 922.68 دولار للأوقية.

أسعار الذهب
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
خلال مباراة منتخبنا الوطني مع قطر (من المصدر)
الرياضة
«تنظيم الأبيض» يتحدى «ضغط الأزرق» في «خليجي 26»
اليوم 16:54
نورا المرزوقي تحلل «خليجي 26»
الرياضة
نورا المرزوقي تحلل «خليجي 26»
اليوم 16:43
مهندس جيولوجي يقود مباراة «الأبيض» و«الأزرق»
الرياضة
مهندس جيولوجي يقود مباراة «الأبيض» و«الأزرق»
اليوم 16:32
.
اقتصاد
الذهب يعزز مكاسبه بعد بيانات تضخم أميركية
اليوم 16:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©