الذهب يعزز مكاسبه بعد بيانات تضخم أميركية



لندن (رويترز)

عزز الذهب مكاسبه بعد أن أحيت قراءة للتضخم في الولايات المتحدة جاءت أقل من المتوقع الآمال في اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المزيد من قرارات تيسير السياسة النقدية في العام المقبل.

وبحلول الساعة 0734 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2631.89 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعاً للجلسة الثالثة على التوالي بعد تسجيل أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر يوم الأربعاء على خلفية تعليقات عكست ميل البنك المركزي الأميركي للتشديد النقدي.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2645.80 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب واحداً بالمئة يوم الجمعة مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أشارت البيانات إلى تباطؤ التضخم.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الشهري في الولايات المتحدة تباطأ في نوفمبر بعد تحسن طفيف في الشهور القليلة الماضية. وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1% في الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بنسبة 0.2% في أكتوبر.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي واثنان من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة إنهم يشعرون بأن من المرجح أن يستأنف البنك خفض أسعار الفائدة العام المقبل، لكنهم سيتريثون لأن «مرحلة إعادة التقييم» قد انتهت.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 29.84 دولار للأوقية. وقفز البلاتين 1.2% إلى 937.35 دولار، وكذلك صعد البلاديوم 0.2% إلى 922.68 دولار للأوقية.