الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المؤشر نيكاي الياباني ينخفض وقفزة كبيرة في سهم «هوندا»

المؤشر نيكاي الياباني ينخفض وقفزة كبيرة في سهم «هوندا»
24 ديسمبر 2024 12:42

 

(رويترز)
انخفض المؤشر نيكي الياباني، اليوم الثلاثاء، متخلياً عن بعض المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة، وسط معاملات ضعيفة خلال أسبوع تداول قصير بسبب العطلات. 

أخبار ذات صلة
«هوندا» و«نيسان» تتفقان على بدء محادثات للاندماج
هوندا ونيسان تعلنان عن خطط للاندماج

وقفز سهم شركة هوندا أكثر من 12% بعد الإعلان عن إعادة شراء لأسهمها في أعقاب إغلاق السوق أمس الاثنين.
وجاء ذلك بعدما كشفت الشركة عن محادثات للاندماج مع نيسان.
وتراجع المؤشر نيكي 0.32% ليغلق عند 39036.85 بعد ارتفاعه 1.2% أمس الاثنين، وهو أول صعود له منذ 12 ديسمبر.
وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مستقراً تقريباً.
وكان سهم شركة هوندا الأفضل أداء على نيكي وصعد 12.22%. وشهدت أسهم شركة نيسان تداولات متقلبة، وتراجعت بما يصل إلى 7.33% في التعاملات المبكرة، قبل أن تنتعش بقوة لتنهي اليوم بارتفاع 6%.
وقالت شركة ميتسوبيشي موتورز، شريكة نيسان، إنها تدرس أيضاً الانضمام إلى التحالف. وارتفعت أسهمها 7.19%.
وبوجه عام كان أداء الأسهم اليابانية متبايناً، إذ ارتفع 102 من مكونات المؤشر نيكي، البالغ عددها 225، مقابل انخفاض 122 واستقرار واحد.
وقال ماكي ساوادا، خبير الأسهم لدى شركة نومورا للأوراق المالية: «لن يكون هناك اتجاه واضح للتداول بسبب عدم وجود محركات للسوق».
وتابع: «المتعاملون في السوق على علم بعطلة عيد الميلاد».

مؤشر نيكي الياباني
هوندا
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
كأس دبي الفضية للبولو تنطلق 16 يناير
الرياضة
كأس دبي الفضية للبولو تنطلق 16 يناير
اليوم 15:30
"الإمارات للدواء" توصي بتبني الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع
علوم الدار
"الإمارات للدواء" توصي بتبني الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع
اليوم 15:25
23.8 % نمو شهادات المنشأ الصادرة عن «غرفة أبوظبي» خلال 5 أشهر
اقتصاد
«غرفة أبوظبي» تؤسس مجموعة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
اليوم 15:17
نادي الشطرنج: دعم حاكم الفجيرة مهّد لتحقيق الإنجاز الآسيوي الاستثنائي
الرياضة
نادي الشطرنج: دعم حاكم الفجيرة مهّد لتحقيق الإنجاز الآسيوي الاستثنائي
اليوم 15:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©