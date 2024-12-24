المؤشر نيكاي الياباني ينخفض وقفزة كبيرة في سهم «هوندا»

(رويترز)

انخفض المؤشر نيكي الياباني، اليوم الثلاثاء، متخلياً عن بعض المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة، وسط معاملات ضعيفة خلال أسبوع تداول قصير بسبب العطلات.

وقفز سهم شركة هوندا أكثر من 12% بعد الإعلان عن إعادة شراء لأسهمها في أعقاب إغلاق السوق أمس الاثنين.

وجاء ذلك بعدما كشفت الشركة عن محادثات للاندماج مع نيسان.

وتراجع المؤشر نيكي 0.32% ليغلق عند 39036.85 بعد ارتفاعه 1.2% أمس الاثنين، وهو أول صعود له منذ 12 ديسمبر.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مستقراً تقريباً.

وكان سهم شركة هوندا الأفضل أداء على نيكي وصعد 12.22%. وشهدت أسهم شركة نيسان تداولات متقلبة، وتراجعت بما يصل إلى 7.33% في التعاملات المبكرة، قبل أن تنتعش بقوة لتنهي اليوم بارتفاع 6%.

وقالت شركة ميتسوبيشي موتورز، شريكة نيسان، إنها تدرس أيضاً الانضمام إلى التحالف. وارتفعت أسهمها 7.19%.

وبوجه عام كان أداء الأسهم اليابانية متبايناً، إذ ارتفع 102 من مكونات المؤشر نيكي، البالغ عددها 225، مقابل انخفاض 122 واستقرار واحد.

وقال ماكي ساوادا، خبير الأسهم لدى شركة نومورا للأوراق المالية: «لن يكون هناك اتجاه واضح للتداول بسبب عدم وجود محركات للسوق».

وتابع: «المتعاملون في السوق على علم بعطلة عيد الميلاد».