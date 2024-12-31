الذهب يلمع في أفضل أداء سنوي منذ 2010

تتجه أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لإنهاء العام على ارتفاع بعدما حققت مكاسب قياسية إذ أدى إقبال البنوك المركزية على شراء الذهب إلى دعم الطلب على الملاذ الآمن وقاد المعدن النفيس إلى أقوى أداء سنوي منذ عام 2010.



وبحلول الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2607.72 دولار للأوقية. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2620.40 دولار.



وزاد الذهب، الذي كان من أفضل الأصول أداء في 2024، بأكثر من 26 بالمئة منذ بداية العام، في أكبر قفزة سنوية منذ عام 2010. وبلغ 2790.15 دولار في 31 أكتوبر بعد سلسلة من الأرقام غير المسبوقة على مدار العام.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 28.85 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 901.03 دولار، والبلاتين عند 904.23 دولار.



















