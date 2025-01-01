الإمارات تستقبل 29 مليون سائح في 2024

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجل قطاع الطيران والسياحة الإماراتي نتائج استثنائية في مختلف المؤشرات، خلال عام 2024، فيما حققت مؤشرات أعداد المسافرين بمطارات الدولة، ونزلاء الفنادق والسياح الدوليين، ومساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي، مستويات قياسية.

وتبوأت مطارات الإمارات، خلال العام 2024 مراكز متقدمة وريادية في جودة الخدمات والسلامة للناقلات الوطنية والربط الجوي والبنية التحتية للمطارات، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السياح الدوليين للإمارات في 2024 نحو 29 مليون سائح.

وتوقعت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني أن تستقبل مطارات الدولة نحو 150 مليون مسافر العام الجاري بنمو 12.1%، مقارنة مع 134 مليون مسافر في 2023.

وسجلت مطارات أبوظبي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، أكثر من 103 ملايين مسافر حتى نهاية سبتمبر الماضي.

ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإماراتي للعام الحالي نحو 236.4 مليار درهم بنمو 7.6% مقارنة مع 219.7 مليار درهم العام الماضي، وبنمو 23% مقارنة بعام 2019.

ومن المتوقع أن يسهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العام الحالي، بينما بلغت مساهمته العام الماضي نحو 11.7%، ووصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى 28 مليون نزيل خلال العام 2023 بنسبة نمو بلغت 11%، مقارنة مع العام 2022، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الوظائف التي يوفرها قطاع السفر والسياحة إلى 833 ألف وظيفة في العام 2024، كما يوجد في الدولة حالياً 1235 فندقاً يوفر 210 آلاف غرفة للضيوف والزوار.

وتعد الإمارات والشرق الأوسطية الوحيدة في قائمة الدول العشر الأكثر في الإيرادات السياحة الدولية، حيث استقبلت الإمارات 25.3 مليون سائح دولي، ممن يقيمون بالفنادق العام الماضي، بنمو 28.5%، وسط توقعات باستقطاب 29.2 مليون سائح دولي العام الحالي، بنمو 15.5%، بحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.



ريادة عالمية

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً، والمرتبة 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار 7 مراكز، مقارنةً بالنسخة الماضية.

وحجزت طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، موقعاً مميزاً ضمن أفضل 10 شركات طيران في العالم بحسب تقييم «إير لاين ريتينج» المتخصص في تقييم معايير السلامة والمنتجات لشركات الطيران العالمية، وبحسب التصنيف، حصلت طيران الإمارات على جائزة أفضل نظام ترفيه على متن الطائرة وأفضل درجة اقتصادية متميزة، في وقت حصلت الاتحاد للطيران على أفضل شركة طيران صديقة للبيئة للعام الثالث على التوالي، وحلت فلاي دبي ضمن قائمة أفضل 5 شركات طيران منخفضة التكلفة في العالم، بينما حلت بالمرتبة الأولى شرق أوسطياً كأفضل شركة طيران اقتصادي.

وحقق مطار دبي الدولي المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن قائمة أكبر مراكز الربط الجوي، بحسب تصنيف مؤسسة «أو إي جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات.

تفوقت الناقلات الوطنية الإماراتية الخمس للعام الثاني على التوالي، على الناقلات العالمية في مجال السلامة والأمان، بعدما تصدرت مراكز متقدمة ضمن تصنيف العام 2024 لأكثر 20 شركة طيران أماناً في العالم، الصادر عن موقع «إيرلاين ريتنج».

وتسير الناقلات الوطنية الإماراتية إلى أكثر من 600 وجهة في العالم، ما يؤكد مكانة الإمارات في الربط الجوي.



استراتيجية وطنية

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية، ما يدعم موقع الإمارات واحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية.



33.5 مليار درهم

بحسب بيانات محلية، ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية بالدولة إلى 33.5 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 4%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وزادت نسبة معدل الإشغال الفندقي في الإمارات السبع لتصل إلى 77.8% وهي من بين أعلى النسب عالمياً، كما سجلت الليالي الفندقية نحو 75.5 مليون ليلة في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.



مطار زايد الدولي

جاء افتتاح مطار زايد الدولي من أبرز الإنجازات الاستثنائية في قطاع الطيران في أبوظبي، حيث استقبل مطار زايد الدولي أكثر من 28 مليون مسافر منذ افتتاحه في 15 نوفمبر 2023، ليسطر إنجازات متعددة في عملياته وأدائه وخدماته، وذلك بعد مرور عام على افتتاحه.

وبحسب مطارات أبوظبي التي احتفلت بمرور عام على افتتاح مطار زايد الدولي، فإن أهم الإنجازات التي تم تحقيقها، خلال عام، تتمثل في تصدر مطار زايد الدولي قائمة أسرع المطارات نمواً في الشرق الأوسط من حيث السعة المقعدية الدولية، والانتقال الكامل لمرفق التخليص المسبق التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، والمبادرات البارزة مثل إعادة افتتاح المدرج الشمالي قبل الموعد ومشروع السفر الذكي، وبرنامج الخريجين المخصص لتطوير المواهب الإماراتية، والتي أسهمت جميعها في تحقيق هذا النجاح الكبير.

وحصد مطار زايد الدولي جائزة ثالث أفضل مبنى مطار جديد للمسافرين بالعالم في 2024 ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات لعام 2024.

وحصد مطار زايد الدولي (AUH) مؤخراً جائزة «أجمل مطار في العالم» من جوائز «بري فرساي» العالمية للهندسة المعمارية والتصميم، تقديراً لتصميمه المعماري المتميز في فئة المطارات.