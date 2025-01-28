الإمارات تتصدر إقليمياً في جولات تمويل الشركات الناشئة

حسونة الطيب (أبوظبي)

تصدرت دولة الإمارات بلدان الشرق الأوسط في جولات تمويل الشركات الناشئة خلال العام 2024، بإجمالي 188 جولة تمويلية، شكّلت أكثر من 40% من مجموع الجولات التمويلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبزيادة سنوية بلغت 9%، بحسب التقرير الاستثماري لمنصة ماجنيت.

ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي حجم تمويلات الشركات الناشئة خلال العام الماضي نحو 613 مليون دولار، بانخفاض من ناحية القيمة بلغت نسبته 8%، وذلك بعد أن شهدت أسواق المنطقة بوجه عام تراجعاً في قيمة التمويلات بنسبة 29% لتصل إلى 1.2 مليار دولار، لتأتي الإمارات في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية في إجمالي قيمة الجولات التمويلية.

وأفاد التقرير أن إجمالي عدد الصفقات التمويلية في المنطقة ارتفع، بنسبة سنوية بلغت نحو 10%، بعدد 461 صفقة، متفوقة على بعض الأسواق الأخرى الناشئة في أفريقيا، فيما ارتفع عدد المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنحو 14% إلى 392 مستثمراً.

ووفقاً للتقرير تصدرت الصفقات الصغيرة مشهد التمويلات، فيما تراجع حجم الصفقات الكبيرة في الأسواق الناشئة للسنة الثالثة على التوالي، حيث شكلت الصفقات التي تزيد قيمتها على 100 مليون دولار، أقل من 20% من إجمالي التمويل في المنطقة خلال السنة الماضية، بالمقارنة مع 30% في العام 2021، وفقاً لما ذكره فيليب باهوشي المدير التنفيذي لمنصة ماجنيت.

كما تراجعت، الاستثمارات الداعمة للشركات التي تنجح في تحقيق نمو وعائدات قوية، في الأسواق الناشئة، حيث شكّلت العامل الأكبر في تراجع جولات التمويل في هذه الأسواق، وزادت الاستثمارات في الشركات التي تتراوح قيمتها بين 1 إلى 5 ملايين دولار، مع توخي المستثمرين مزيداً من الحذر، وسط ارتفاع تكلفة رأس المال وعدم استقرار الأسواق.

وفي ظل أزمة السيولة التي سادت معظم دول العالم، انخفضت نسبة تخارج الشركات في المنطقة، بنسبة سنوية ناهزت 20%، حيث قامت شركات إماراتية بإجراء نحو 12 عملية تخارج من واقع 24 عملية.

وأشار التقرير إلى تحول المنطقة، لمركز رئيسي لرأس المال الاستثماري، حيث تمكّنت من جذب مستثمرين عالميين مثل، جنرال أتلانتك، التي فتحت مقراً لها في أبوظبي والرياض وجولدن جيت فينشرس، وذلك نظراً لما توفره من فرص وللنمو السريع في منظومة الشركات الناشئة.

ويدعم هذا الزخم، التوجهات الديموغرافية القوية والتحول الرقمي والمبادرات المدعومة من قبل الحكومات، التي أسهمت في انتعاش نشاط الابتكار، بحسب ماجنيت.

ويتوقع بعض الخبراء مثل ألان تيلور الشريك الإداري في مؤسسة إنديفور كاتاليست، جذب الإمارات للمزيد من مشاريع رأس المال الاستثماري خلال العام الجاري 2025. كما يرجح، أن يشهد العام الحالي عودة رأس المال الاستثماري العالمي للأسواق الكبيرة مثل، مصر وباكستان وتركيا، التي لم تحظ باستثمارات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، متوقعاً أن تشهد المنطقة بروز 5 شركات كبيرة جديدة خلال العام الجاري، بجانب المزيد من السيولة جراء عمليات طرح أولي عام وإبرام صفقات دمج واستحواذ.

وحظيت شركات التجارة الإلكترونية والتجزئة، بالشعبية الأكثر للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي، حيث حصلت على 396 مليون دولار من الاستثمارات واستحوذت على54% من إجمالي الاستثمارات خلال العام، وجاءت شركات التكنولوجيا المالية، في المرتبة الثانية من حيث التمويل بمبلغ 387 مليون دولار، ولكنها تحل في المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات، بواقع 93 عملية استثمار.