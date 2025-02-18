37.3 مليار درهم صافي أرباح 11 شركة عقارية مدرجة

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع صافي أرباح 11 شركة عقارية، مدرجة في أسواق الأسهم المحلية، ليبلغ 37.3 مليار درهم، فيما تمكنت تلك الشركات من تحقيق إيرادات سنوية تاريخية جاوزت 90 مليار درهم، بحسب رصد أجرته «الاتحاد» لنتائج أعمال الشركات العقارية عن العام المالي 2024.

وأكد الرصد، أن ارتفاع صافي الربح، «بعد خصم الضريبة»، لخمس شركات عقارية مدرجة في أسواق الأسهم المحلية ليتجاوز 36.26 مليار درهم عن عام 2024، يعكس ازدهار سوق العقارات الإماراتي، ونجاح السياسات الحكومية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات كواحدة من أكثر الوجهات جذباً للأفراد والشركات عالمياً.

وفقاً لنتائج أعمال الشركات العقارية عن العام المالي 2024، تصدرت «إعمار العقارية» قائمة الشركات العقارية المدرجة الأكثر ربحية، بعد أن حققت صافي ربح بعد الضريبة قدره 17.45 مليار درهم، بنسبة نمو 17.66% عن العام السابق، تلتها «إعمار للتطوير» بصافي ربح قدره 9.68 مليار درهم وبنسبة نمو 14.2%، ثم مجموعة «الدار العقارية» التي حققت صافي ربح بعد الضريبة جاوز 6.5 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 47%، فيما حققت «مدن القابضة» صافي ربح بلغ 1.4 مليار درهم، بنمو بنسبة 109% عن العام السابق، مع تمكن الشركة من تحقيق صافي أرباح مدعوم بمكاسب غير متكررة قدره 9.4 مليار درهم، وتمكنت «تيكوم» من تحقيق صافي ربح 1.228 مليار درهم، بزيادة بنسبة 14% على العام السابق.

وأظهر الرصد تحقيق الشركات العقارية الخمس الكبرى طفرة في الإيرادات، حتى إن بعضها حقق أعلى إيرادات على الإطلاق، في ظل ارتفاع المبيعات والتوسع في طرح المزيد من المشاريع العقارية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 86.5 مليار درهم، وتصدرت القائمة «إعمار العقارية» بنحو 35.5 مليار درهم وبنسبة نمو 33%، تلتها «الدار العقارية» بإيرادات 23 مليار درهم، محققة طفرة بنسبة 62%، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة 19.14 مليار درهم وبنسبة نمو 61%، ثم «مدن القابضة» بإيرادات جاوزت 6.5 مليار درهم وبنسبة زيادة 637%، مدعومة بعمليات الاستحواذ على «أدنيك» و«مدن العقارية»، أما «مجموعة تيكوم» فقد حققت إيرادات سنوية بلغت 2.4 مليار درهم، بزيادة 11% على العام السابق.

شركات أبوظبي

فيما يخص الشركات العقارية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحديداً، تمكنت 6 شركات مدرجة من تحقيق إجمالي صافي ربح «بعد خصم الضريبة» جاوز 8.2 مليار درهم، وجاءت في المقدمة «الدار العقارية»، محققة نمواً بنسبة 47% في صافي الربح إلى 6.5 مليار درهم، تلتها «مدن القابضة» بنمو صافي الربح قبل البنود غير المتكررة بنسبة 109% إلى 1.4 مليار درهم، ثم «رأس الخيمة العقارية» بنمو بنسبة 39% في صافي الربح إلى 280.9 مليون درهم، تلتها «مجموعة أرام» بصافي ربح 16.69 مليون درهم، بزيادة بنسبة 280% مقارنة بالعام السابق الذي حققت فيه صافي ربح 4.39 مليون درهم، فيما سجلت «الخليج الاستثمارية» زيادة في صافي الربح بعد خصم الضريبة إلى 11.27 مليون درهم، مقابل 1.9 مليون درهم في العام السابق وبنسبة نمو قاربت 493%، وأخيراً «منازل» بصافي ربح 2.84 مليون درهم، بعد تسجيل خسارة في العام السابق بلغت 198.3 مليون درهم، وفي المقابل حققت «إشراق» زيادة في صافي الخسارة بعد الضريبة من «545.1» مليون درهم إلى «677.37» مليون درهم عن العام المالي 2024.

وجاوز إجمالي الإيرادات السنوية للشركات العقارية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حاجز 31 مليار درهم، بواقع 23 مليار درهم لمجموعة «الدار العقارية»، و6.5 مليار درهم لشركة «مدن القابضة»، و1.4 مليار درهم لشركة «رأس الخيمة العقارية»، و135 مليون درهم لشركة «منازل»، و14 مليون درهم لمجموعة أرام، و16 مليون درهم لشركة «الخليج الاستثمارية».

شركات دبي

أشار الرصد إلى أن 5 شركات عقارية مدرجة في سوق دبي المالي نجحت في تحقيق إجمالي صافي ربح بعد خصم الضريبة بلغ 29.1 مليار درهم، وإجمالي إيرادات جاوز 59 مليار درهم، حيث جاءت «إعمار العقارية» الأعلى ربحية بنحو 17.4 مليار درهم، وتلتها «إعمار للتطوير» بصافي ربح 9.68 مليار درهم، ثم «تيكوم» بقيمة 1.22 مليار درهم، و«ديار للتطوير» بنحو 474 مليون درهم و«الاتحاد العقارية» بقيمة 275 مليون درهم، لافتاً إلى أن «إعمار العقارية» حققت أعلى إيرادات سنوية بقيمة 35.5 مليار درهم، تلتها «إعمار للتطوير» بقيمة 19.1 مليار درهم، ثم «تيكوم» بإيرادات سنوية 2.4 مليار درهم، و«ديار للتطوير» بقيمة 1.5 مليار درهم، وأخيراً «الاتحاد العقارية» بإيرادات 529 مليون درهم.