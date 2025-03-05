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اقتصاد

إطلاق المرحلة الثامنة من مشروع «بلووم ليفينج» بأبوظبي

إطلاق المرحلة الثامنة من مشروع «بلووم ليفينج» بأبوظبي
5 مارس 2025 16:57

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت بلووم القابضة، عن إطلاق «كارمونا»، المرحلة الثامنة من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني في أبوظبي.
وتضم هذه المرحلة منازل تاون هاوس مكونة من غرفتي نوم وثلاث غرف نوم، ومن المقرر انتهاء الأعمال في هذه المرحلة في الربع الثاني من عام 2028.
وتبدأ أسعار الوحدات في كارمونا من 1.9 مليون درهم مع توفر خطط دفع ميسرة بعد التسليم.
وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: يعكس مشروع بلووم ليفينج التزام بلووم القابضة بإرساء مفهوم جديد لنمط الحياة المجتمعي، لقد شهدنا إقبالاً استثنائياً عند إطلاق كل مرحلة من مراحل هذا المشروع المتكامل والشامل، مما يعزز الثقة بقدرتنا على تقديم أفضل التجارب للعملاء، لاسيما وأن سجل إنجازاتنا يحفل بنتائج متميزة في تنفيذ المشاريع السكنية عالية الجودة والتي تلبي الحاجات المتنامية لعملائنا، ونحن على ثقة تامة أن هذه المرحلة الجديدة ستحظى بذات الإقبال الكبير من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الذي حظيت به المراحل السابقة.
وأضاف: يتجسد التزامنا بتقديم أعلى درجات التميز في السوق من خلال بدء التسليم المبكر لقرطبة، المرحلة الأولى من المشروع، الأمر الذي يؤكد حرص الشركة على منح قيمة استثنائية لعملائها تتخطى جميع التوقعات، وحققنا على مر السنين مستويات نجاح قياسية، ما يبرز قوة ومكانة بلووم ليفينج كوجهة فاخرة لنمط الحياة المجتمعي المتميز، ونفخر باستمرارنا في الحفاظ على هذه المعايير مع كل إنجاز جديد نحققه، انطلاقاً من فهمنا العميق لاحتياجات السوق ومتغيراتها.

بلووم القابضة
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