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اقتصاد

«الدار للاستثمار العقاري» تصدر صكوكاً خضراء بقيمة 500 مليون دولار

مقر شركة الدار العقارية في جزيرة ياس (الاتحاد)
13 مارس 2025 17:45

 

 

أبوظبي (الاتحاد)
نجحت شركة الدار للاستثمار العقاري، التابعة لمجموعة (الدار)، والتي تمتلك وتدير محفظة بقيمة 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار) من العقارات المدرة للدخل، في جمع 500 مليون دولار من خلال صكوك خضراء مدتها 10 سنوات.
وتجاوز الطلب على الصكوك حجم المعروض بواقع 7.2 مرة وسط إقبال كبير من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين بنسبة 61%، والدوليين بنسبة 39%، والذين بلغت القيمة الإجمالية لطلباتهم أكثر من 3.6 مليار دولار.
ومع تحديد معدل ربح الصكوك الخضراء لأجل عشر سنوات عند 5.25%، جرى تحديد سعرها بفارق تنافسي فوق سندات الخزانة الأميركية عند 110 نقاط أساس، بما يتماشى مع الصكوك الخضراء التي أصدرتها الشركة في مايو 2024 وحققت فيها أدنى هامش تسعير لها في إصدار دين عام.
وجاء الإقبال القوي من المستثمرين مدعوماً بتأكيد وكالة «موديز» على تصنيفاتها الاستثمارية لمجموعة الدار وشركة الدار للاستثمار العقاري عند Baa2 وBaa1 على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويُعد هذا ثالث إصدار لصكوك خضراء تقوم به الشركة، والذي يأتي في إطار برنامج إصدار شهادات الائتمان الذي أطلقته في عام 2023 بقيمة 2 مليار دولار أميركي.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار: رغم تقلبات السوق العالمية، تحافظ الدار على مستويات مواتية من تكلفة رأس المال، وهو ما يعكس قوة مركزنا المالي وإدارتنا المنضبطة لرأس المال، ويُظهر الإقبال الواسع على إصدارنا الأخير للصكوك الخضراء مستوى الثقة العالية لدى المستثمرين تجاه الدار، والتزامنا الراسخ بالنمو المستدام وتحقيق قيمة إيجابية لأصحاب المصلحة ومجتمعاتنا.
وستُستخدم عائدات الإصدار بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لمجموعة الدار، والذي يوجه استثماراتها في المشاريع الخضراء، مثل تحديث الأصول القائمة لتعزيز كفاءة استهلاكها للطاقة.
واستثمرت «الدار» حتى اليوم أكثر من 150 مليون درهم، لتحديث 67 من عقاراتها لتحسين كفاءتها في استهلاك الطاقة وخفض انبعاثاتها، بما ينسجم مع أهدافها الطموحة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.
ويدعم الإصدار الجديد السداد المبكر لصكوك تُستحق في سبتمبر 2025، وسداد ديون مصرفية مستحقة.
وكانت الدار قد عيَّنَت كلاً من بنك جي بي مورغان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومديرين مشتركين للاكتتاب. بالإضافة إلى اختيار بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك ABC، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك «إتش إس بي سي»، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي كمديرين مشتركين للاكتتاب.
ويتماشى هذا الإصدار من الصكوك الخضراء مع الاستراتيجية المالية الأوسع لمجموعة الدار، الرامية لحفز النمو المستدام، حيث نجحت في جمع 16.3 مليار درهم من السيولة الجديدة عبر هيكل رأسمالها منذ بداية العام الجاري.

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