«ديوا» و«جوجل كلاود» يتعاونان لتعزيز إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وفداً رفيع المستوى برئاسة زياد جمال، المدير العام لـ «جوجل كلاود» في الإمارات وبلاد الشام وشمال أفريقيا.

حضر الاجتماع كل من المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس للابتكار والمستقبل، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لتطوير الأعمال والتميز، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو».

وخلال الزيارة، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تعاون استراتيجي مع «جوجل كلاود» لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف عملياتها التشغيلية الأساسية، وباستخدام تقنية «NotebookLM» من «جوجل كلاود»، أطلقت الهيئة سلسلة من البودكاست المدعومة بالذكاء الاصطناعي، محققة سرعة فائقة في الإنتاج وجودة متّسقة وقدرات متعددة اللغات، وتسلط هذه المبادرة الضوء على مكانة الهيئة الريادية في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي وجهودها في أن تصبح أول مؤسسة خدماتية قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.وقال معالي سعيد محمد الطاير: نتعاون مع «جوجل كلاود» لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر عمليات الهيئة، وتتماشى هذه المبادرة مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 التي تهدف إلى وضع الإمارات في صدارة الدول الرائدة في هذا المجال، من خلال الاستثمار في أبنائها وصناعاتها الحيوية، ولدينا خطة شاملة لجعل الهيئة أول مؤسسة خدماتية قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة في مختلف عملياتنا الأساسية، بشكل تضمن مواكبتنا للتطورات الرقمية والتحول العالمي، وقد مكّنتنا تقنية «NotebookLM» من «جوجل كلاود» من إنشاء محتوى عالي الجودة بسرعة وحجم غير مسبوقين، دون موارد إضافية، مما فتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام وعزز الابتكار والإبداع.

وباستخدام «NotebookLM» حققت الهيئة خفضاً بنسبة تزيد على 99% في تكاليف الإنتاج، وزيادة بنسبة تفوق 95% في سرعة التنفيذ مقارنة بطرق إنتاج البودكاست التقليدية، وبفضل هذه التحسينات الهائلة تمكنت الهيئة من تحقيق أهدافها في التواصل الإعلامي بكفاءة أعلى، وتوسيع نطاق الوصول متعدد اللغات، وإعادة توجيه الموارد نحو أولويات استراتيجية أخرى كل ذلك دون تكبد أعباء تشغيلية إضافية وتسهم المبادرة في تجنب تكاليف بقيمة 25.5 مليون درهم سنوياً، ما يؤكد الأثر الملموس وقيمة التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي.