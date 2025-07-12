«جوجل» تطلق «أوسطياً» ميزة تحويل الصور إلى فيديوهات

دبي (الاتحاد)

أطلقت «جوجل»، ميزة جديدة لتحويل الصور إلى فيديوهات في تطبيق «Gemini»، تسمح للمستخدمين بتحويل صورهم المفضلة إلى مقاطع فيديو مدتها ثماني ثوانٍ مع صوت، تتوافر هذه الميزة الجديدة لمشتركي «Google AI Ultra» و«Pro» في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ابتداءً من الخميس الماضي.

كما تطلق «جوجل» أيضاً أداة «Flow»، وهي مخصصة لصناعة الأفلام والمدعومة بنماذج «جوجل» المتقدمة للذكاء الاصطناعي «Veo»، و«Imagen»، و«Gemini» ويمكن أن تساعد «Flow» رواة القصص على استكشاف أفكارهم بلا حدود وإنشاء مقاطع ومشاهد سينمائية لقصصهم.

ولتحويل الصور إلى فيديوهات، حدّد «مقاطع الفيديو» من قائمة الأدوات في خانة الطلبات على «Gemini» وحمّل صورة ثم، صف المشهد وأي تعليمات صوتية، وشاهد كيف تتحول صورتك الثابتة إلى فيديو ديناميكي، ويمكن للمستخدمين الإبداع في تحريك الأشياء اليومية، أو إضفاء الحياة على رسوماتهم ولوحاتهم، أو إضافة حركة إلى مشاهد الطبيعة، وبمجرد اكتمال الفيديو، يمكن للمستخدمين النقر على زر المشاركة أو تنزيله لمشاركته مع الأصدقاء والعائلة.

ويتوافر «Flow» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباللغة العربية، وتأتي النسخة بمجموعة من الميزات للمحترفين أو للمبتدئين.