تحالف «العربية للطيران» يفوز بتشغيل ناقل اقتصادي جديد في السعودية

الشارقة (الاتحاد)

أعلن التحالف المكوّن من شركة «العربية للطيران»، و«مجموعة نسما»، وشركة «كن القابضة»، فوزه بمنافسة الهيئة العامة للطيران المدني لإنشاء وتشغيل ناقل جوي اقتصادي وطني جديد، يتخذ من مطار الملك فهد الدولي في الدمام مقراً له، ويهدف إلى تعزيز الربط الجوي المحلي والدولي للمنطقة الشرقية. يأتي هذا الفوز تتويجاً لرؤية مشتركة وشراكة استراتيجية بين الأطراف الثلاثة، تركز على تقديم نموذج تشغيل يدعم مستهدفات برنامج الطيران المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل واللوجستية، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، ويُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: نفخر باختيارنا من قبل الهيئة العامة للطيران المدني «GACA» لإطلاق ناقل وطني اقتصادي جديد مقره الدمام، وبصفتنا مشغّلاً رائداً للطيران الاقتصادي في المنطقة، يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة تؤكد التزامنا المستمر بدعم نمو وتطور قطاع الطيران في المملكة، ومن خلال نموذجنا الاقتصادي الناجح وخبرتنا الإقليمية، سيوفر هذا التعاون الجديد تجربة سفر موثوقة وذات قيمة مضافة للمسافرين، وسيساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل في المنطقة الشرقية وخارجها.

وقال فيصل بن صالح التركي، رئيس «مجموعة نسما»، ومحمد بن نبيل حفني، الرئيس التنفيذي لشركة «كن القابضة»: نفخر في «نسما» و«كن» بأن نكون جزءاً من هذه الخطوة الوطنية الطموحة، التي تمثل ثمرة شراكة استراتيجية مع مجموعة العربية للطيران، وتنسجم مع ما يشهده قطاع السياحة والطيران من تطور لافت في المملكة العربية السعودية، وإن إطلاق ناقل اقتصادي جديد من الدمام لا يقتصر على كونه مشروعاً للنقل الجوي فحسب، بل هو مساهمة مباشرة في تعزيز البنية التحتية السياحية، وتحفيز الاقتصاد المحلي للمنطقة الشرقية، بما يشمل خلق فرص عمل نوعية، وتمكين الكفاءات الوطنية، ودعم الأنشطة التجارية المرتبطة بالقطاع. نؤمن بأن هذا المشروع يجسد دور القطاع الخاص في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعكس روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق قفزات نوعية في التنمية المستدامة ونتطلع إلى أن يكون هذا الناقل نموذجاً يحتذى به في التكامل بين الجهود المحلية والدولية، لتعزيز مكانة المملكة وجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.

ويستهدف الناقل الوطني الاقتصادي الجديد، أن يخدم 24 وجهة محلية و57 وجهة دولية عبر 45 طائرة في 2030، مما يعزز الربط الجوي للمملكة ويصل إلى قرابة 10 ملايين مسافر سنوياً من مدينة الدمام والمنطقة الشرقية، وسيوفر ما يزيد على 2400 وظيفة مباشرة في القطاع، ويدعم السياحة، ويدعم النمو المحلي الاقتصادي للمنطقة الشرقية.