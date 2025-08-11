1.3 مليار جنيه أرباح بلتون القابضة خلال النصف الأول من 2025



القاهرة (الاتحاد)

أعلنت شركة بلتون القابضة، عن نتائجها المالية المجمعة عن النصف الأول من العام المالي 2025، حيث حققت الشركة صافي ربح 1.3 مليار جنيه، بمعدل ارتفاع سنوي 60%.

ووفقاً للنتائج المالية التي أعلنها الشركة نجحت بلتون القابضة في تحقيق إيرادات مجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 6.3 مليار جنيه، بنمو سنوي 115%، فيما بلغ إجمالي المحفظة الائتمانية للمجموعة 34.8 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 109% مدفوعاً بارتفاع الحصص السوقية عبر كافة الشركات التابعة للمنصة التمويل غير المصرفي وارتفاع محفظة الإقراض بالهامش بنشاط الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي بلغ 319%.

وحققت منصة بنك الاستثمار إيرادات تشغيلية بقيمة 1.1 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 137%، وذلك بفضل زيادة الخدمات الاستشارية المقدمة والتوسع بأنشطة الوساطة في الأوراق المالية.وحقق نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب إيرادات بقيمة 582 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام، بمعدل نمو سنوي 597%، وذلك بفضل تنفيذ العديد من الصفقات المتنوعة سواء صفقات رأس المال أو أسواق الدين والخدمات الاستشارية المتنوعة. وفي نشاط الوساطة في الأوراق المالية، سجلت الشركة إيرادات بقيمة 474 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام، بمعدل نمو سنوي بلغ 41%، في حين واصلت إدارة صناديق الاستثمار ترسيخ مكانتها كأكبر مدير مستقل للأصول في السوق المصري، بإجمالي أصول مدارة بقيمة 27.3 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام.

وحققت منصة الخدمات المالية غير المصرفية إيرادات تشغيلية بقيمة 5 مليارات جنيه، بارتفاع سنوي 111%، كما حققت الشركة في نشاط التأجير التمويلي والتخصيم إيرادات بقيمة 2.4 مليار جنيه، بمعدل ارتفاع سنوي 107%، وحققت محفظة التمويل نمو سنوي بنسبة 78% لتبلغ 14.5 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام. وفي نشاط التمويل العقاري، حققت الشركة إيرادات بقيمة 955 مليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 106%، واختتمت النصف الأول من العام بمحفظة تمويلية بلغت 7.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 121%. وفي مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، سجلت الشركة إيرادات بقيمة 212 مليون جنيه، ومحفظة تمويلية بقيمة 1.4 مليار جنيه بنهاية النصف الأول، علماً بأن الشركة أطلقت نشاطها في الربع الثالث من العام الماضي.

وقالت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبلتون القابضة: «تعكس نتائج الأعمال للنصف الأول من العام كفاءة فريق العمل وقدرتهم على تنفيذ استراتيجية النمو المتبعة على مستوى المجموعة، مما ساهم في مضاعفة الإيرادات التشغيلية وارتفاع ملحوظ في صافي الربح خلال النصف الأول. ويأتي هذا الأداء المتميز بفضل التكامل بين منصتي بنك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية، وقوة المركز المالي للمجموعة والتوجه الاستراتيجي المرتكز على التوسع الجغرافي وتنويع باقة الخدمات الرقمية. وأكدت خورشيد على مواصلة استراتيجية التوسع مع العمل بالتوازي على تسريع وتيرة النمو وتحقيق القيمة المستدامة لمساهمي الشركة».