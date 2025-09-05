6 مشاريع جديدة توفر 1000 شقة وفيلا سكنية بـ«السعديات»

سيد الحجار (أبوظبي)

شهدت جزيرة السعديات خلال العام الحالي إطلاق عدد جديد من المشاريع العقارية التي توفر المزيد من الوحدات السكنية الجديدة، تلبية للطلب المتزايد على شراء العقارات السكنية بالجزيرة.

وأظهرت منصة «داري»، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تسجيل 6 مشاريع بجزيرة السعديات خلال العام الحالي، توفر نحو 1000 شقة وفيلا سكنية، منها 3 مشاريع لشركة الدار العقارية توفر 481 وحدة سكنية، وتشمل، «منارة ليفنغ 3»، و«فايا السعديات 2»، و«ون السعديات».

كما تم تسجيل مشروع «سوليا» لشركة ترف للتطوير ويوفر 217 وحدة سكنية، و«هينج ريزيدنسز باي نورد» ويضم 166 وحدة، ومشروع «في ريزيدنسز» لشركة «في اس ام للتطوير»، يوفر 121 وحدة.

وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ«الاتحاد» أن جزيرة السعديات تعد من أهم المناطق الجاذبة للمستثمرين في أبوظبي، ما يعزز من خطط الشركات العقارية لطرح المزيد من المشاريع بالجزيرة.

وأعلن مركز أبوظبي العقاري عن تسجيل القطاع العقاري في إمارة أبوظبي أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً نمواً قياسياً في قيمة التصرفات العقارية بنسبة 39% لتصل إلى 51.72 مليار درهم، مقابل 37.20 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

ومن ناحية المناطق الأعلى في قيمة التصرفات، حافظت جزيرة السعديات على الصدارة بتصرفات تجاوزت 9.1 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بــ 5.86 مليار درهم، ثم الباهية بـ3.98 مليار درهم.

وشملت قائمة المناطق النشطة كلاً من مدينة محمد بن زايد وجزيرة الريم ومدينة الرياض ومدينة خليفة، ما يعكس اتساع رقعة النشاط العقاري في مختلف أنحاء الإمارة.



صفقة قياسية

وأكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار، أن ارتفاع الطلب على شراء العقارات بجزيرة السعديات، يعزز من خطط الشركة لمواصلة طرح المزيد من المشاريع الجديدة بالجزيرة.

وأعلنت الدار يوليو الماضي عن إتمام صفقة قياسية لبيع قصر فائق الفخامة مكون من ثماني غرف نوم بقيمة 400 مليون درهم في «فايا السعديات»، ما يجعله أغلى منزل يُباع في أبوظبي على الإطلاق، ما يعكس جاذبية قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي وزيادة الاستثمارات من شريحة الأفراد ذوي الثروات العالية. وجاءت الصفقة عقب بيع الدار لوحدة بنتهاوس في مشروع «نوبو ريزيدنسز أبوظبي» في السعديات بـ 137 مليون درهم.

وأكد فلكناز أن جزيرة السعديات تواصل استقطاب مشتري المنازل والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وهو ما يظهر في زيادة المستثمرين الأجانب بالجزيرة.

ورسّخت جزيرة السعديات مكانتها بوصفها أكثر الوجهات جاذبية في إمارة أبوظبي، فخلال النصف الأول من عام 2025، سجلت الدار مبيعات بقيمة 5 مليارات درهم في جزيرة السعديات، ما يعكس الاهتمام الاستثنائي من المشترين المحليين والدوليين بالجزيرة.

وشكّل الأجانب 86% من إجمالي المشترين، منهم 46% من المقيمين في الدولة و40% من غير المقيمين، وتصدرت جنسيات روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة الأميركية قائمة الجنسيات الأكثر شراءً للعقارات في الجزيرة.

وأعلنت الدار خلال مايو عن بيع مبنى سكني مكوّن من 71 وحدة في مشروع «ممشى جاردنز» بالمنطقة الثقافية في السعديات إلى «غاو كابيتال بارتنرز»، شركة الاستثمارات الخاصة ومقرها هونج كونج، وذلك مقابل 586 مليون درهم.



تنوع المشاريع

وقال الدكتور محمد نعيمات، رئيس مجموعة الحصن للعقارات، إن جزيرة السعديات تعد من أفضل المناطق من حيث الطلب على شراء الشقق والفلل الفاخرة بأبوظبي، موضحاً أن تنوع المشاريع العقارية بجزيرة السعديات، يوفر خيارات متنوعة للمشترين، لاسيما مع اهتمام شركات التطوير العقاري بتوفير طرق سداد ميسرة.

وكانت جزيرة السعديات قد تصدرت خلال عام 2024 قائمة أكثر المناطق في أبوظبي التي شهدت إطلاق مشاريع عقارية جديدة، حيث شهدت منصة «داري» خلال العام الماضي تسجيل 10 مشاريع بجزيرة السعديات لشركة الدار العقارية، توفر نحو 1800 وحدة.

وتوقع نعيمات أن تواصل جزيرة السعديات تصدر قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقارات بأبوظبي خلال الفترة المقبلة في ظل توالي طرح المزيد من المشاريع الفاخرة بالجزيرة.



شقق وفلل فاخرة

بحسب تقرير «دوبيزل» عن شراء عقارات أبوظبي للنصف الأول 2025، جاءت جزيرة السعديات في المرتبة الثالثة بقائمة أفضل المناطق لشراء الشقق الفاخرة في أبوظبي، كما شهدت أسعار الشقق بالجزيرة ارتفاعاً بنسبة 7.35% مقارنة بالنصف الأول من 2024، ليصل سعر شراء القدم المربعة إلى 2835 درهماً، بنسبة عائد على الاستثمار بلغت 3.46%.

كما حلت جزيرة السعديات في المرتبة الثانية ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الفلل الفاخرة في أبوظبي، حيث شهدت أسعار الفلل بالجزيرة ارتفاعاً بنسبة 3.67% مقارنة بالنصف الأول من 2024، ليصل سعر شراء القدم المربعة إلى 1630 درهماً، بنسبة عائد على الاستثمار بلغت 5.56%.